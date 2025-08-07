Головна Київ Новини
У Києві жителі будинків, які зруйнували росіяни, зіткнулись з неочікуваною проблемою

Олена Мазун
glavcom.ua
Олена Мазун
У Києві жителі будинків, які зруйнували росіяни, зіткнулись з неочікуваною проблемою
Наслідки атаки росіян на Київ, 6 червня
фото: Київська міська прокуратура

Мешканцям зруйнованих квартир продовжують надходити рахунки за електроенергію

Після атаки Росії на Київ 6 червня жителі пошкоджених будинків зіткнулись з неочікуваною проблемою. Мешканцям зруйнованих квартир продовжують надходити рахунки за електроенергію. Про це розповіла депутатка Київської міської ради Алла Шлапак в ефірі програми «Київський час», пише «Главком»

Алла Шлапак зазначила, що у квартирі в результаті обстрілу пошкоджені стіни та вибиті вікна, що робить житло фактично непридатним для життя. Попри це, комунальна компанія «Київенерго» продовжує надсилати повідомлення про накопичений борг за електроенергію в сумі 10 тис. грн. За словами депутатки, останнє попередження містить загрозу відключення світла вже 9 серпня.

«Квартира зруйнована: немає вікон, потріскані стіни. А «Київенерго» надіслали вже десять повідомлень про борг і погрожують відключенням», – поділилась своїм досвідом Алла Шлапак.

Вона також зазначила, що єдиний контакт із комунальниками відбувся через чат–бота. Депутатка намагалась дізнатись подробиці щодо своєї ситуації, однак за 15 хвилин спілкування з ним ні до чого не призвів. 

«Робот просто повторював одне й те саме – буде відключення. А що мені робити, куди звертатися, ніхто не сказав», – додала депутатка.

Жінка звернула увагу на недосконалість державної системи підтримки постраждалих. Вона зазначила, що обіцяна компенсація в 10 тис. грн. має нараховуватись усім квартирам незалежно від ступеня пошкодження. Однак наразі вона не отримала жодної допомоги.

Нагадаємо, у ніч на 6 червня Росія атакувала Київ «шахедами». Тоді постраждало троє осіб – двох із них медики госпіталізували, а одному надали допомогу на місці. Також було зафіксовано падіння уламків БпЛА та пожежі.

Теги: депутат житло Київенерго Київрада комуналка обстріл

