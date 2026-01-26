18 днів боровся за життя: у лікарні помер київський рятувальник Олександр Зібров

Головна Київ Новини
Ірина Міллер
Ірина Міллер
Київський рятувальник Олександр Зібров отримав важкі травми, захищаючи людей
фото: Головне управління ДСНС України у м.Києві/Facebook

Під час атаки пожежник-рятувальник 24 державної пожежно-рятувальної частини зазнав тяжких поранень

У лікарні помер 36-річний рятувальник Олександр Зібров, який 9 січня у Дарницькому районі столиці потрапив під повторний удар російських військ. Про це повідомили у Держслужбі з надзвичайних ситуацій, інформує «Главком».

Під час атаки пожежник-рятувальник 24 державної пожежно-рятувальної частини зазнав тяжких поранень. Лікарі боролися за його життя 18 днів.

«Ворог забрав ще одне життя сміливого і відважного вогнеборця, люблячого чоловіка і турботливого батька. Він отримав важкі травми, захищаючи людей попри страшну небезпеку», – пишуть у ДСНС.

9 січня під час повторного удару РФ у Дарницькому районі загинув медик Сергій Смоляк. Він працював на місці атаки безпілотника. Від тяжких травм чоловік загинув на місці.

Нагадаємо, у ніч проти 9 січня 2026 року війська РФ завдали комбінованого удару по Києву. Станом на ранок п'ятниці було відомо про чотирьох загиблих, постраждали понад 20 людей. Наслідки фіксувалися у кількох районах, метро працювало з обмеженнями через складну ситуацію з електропостачанням.  

Також 21 січня загинув колишній керівник «Укренерго» Олексій Брехт. За даними ЗМІ, він помер від ураження струмом на одній з підстанцій компанії. 

