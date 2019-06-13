Постачальників питної води зловили «на гарячому»: затоварюються в бюветах (фото)



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Хлопці набирають у бюветі воду для кулера Фото: Борщаговка инфо, Facebook

Вранці мікроавтобуси під'їжджають до бюветів і набирають воду у бутлі

Кияни стали свідками того, як фірми, які займаються постачанням питної води в офіси та помешкання, набирають цю воду в бюветах.

Фотофакт оприлюднено на сторінці спільноти «Борщаговка инфо» у Facebook.

«Для тих хто користується доставкою питної води! На вулиці Ірпінська хлопці наповнюють водою бутлі для кулера», - йдеться в дописі.

У коментарях кияни повідомляють, що бачили таку ж картину і біля бювета на вулиці Булгакова. За словами свідків, там десятками бутлів набирають щоранку.

Але таке відбувається не лише на Борщагівці. «На Корчуватому теж під’їжджає фірмовий мікроавтобус і здійснює водозабір з одного з місцевих бюветів», - повідомляє один із коментаторів.

Як відомо, постачальники питної води гарантують своїм клієнтам доставку натуральної артезіанської води зі свердловини глибиною 180 метрів. Також вони стверджують, що кожен день тестують питну воду на відповідність суворим стандартам і критеріям якості, затвердженим Міністерством охорони здоров'я України, а ще використовують передові сучасні технології відомих світових брендів, тому система підготовки води гарантує безпеку і відсутність в ній шкідливого спектру органіки і важких металів.