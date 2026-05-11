Яке релігійне свято відзначається 12 травня 2026: традиції та молитва

Наталія Порощук
Свята 12 травня в церковному календарі – День пам’яті святих Епіфанія і Германа

12 травня православна церква вшановує пам'ять Епіфанія Кіпрського і патріарха Германа Константинопольського – святих, чиє життя стало взірцем боротьби за істину й милосердя.

«Главком» розповідає про релігійні свята, історію, традиції та прикмети 12 травня 2026 року.

Релігійні свята та їхня історія

День пам’яті святих Епіфанія Кіпрського і патріарха Германа Константинопольського

12 травня вшановують пам’ять Епіфанія Кіпрського – одного з ранніх отців Церкви, який став відомим завдяки активній боротьбі з єресями. Він народився у 310 році на території Палестини. Святитель багато мандрував, однак не мав ґрунтовної світської освіти. Водночас він різко виступав проти античної культури та філософських учень.

Після висвячення на священника у 333 році Епіфаній заснував монастир. У 367 році святителя обрали єпископом Саламіну на Кіпрі. Там він служив до самої смерті у 403 році, відійшовши у вічність у 93-річному віці.

Цього ж дня Церква згадує Германа Константинопольського. Він народився у VII столітті в Константинополі у родині впливового візантійського сенатора. Після того як його батька стратили за наказом імператора Костянтина Погоната, юного Германа віддали на виховання церковним служителям. Там він глибоко вивчив Святе Письмо та присвятив себе служінню Церкві.

За праведне життя Германа висвятили на єпископа міста Кизик, а згодом обрали патріархом Константинопольським. Він став одним із найактивніших захисників православ’я у боротьбі проти іконоборства, яке підтримував імператор Лев III Ісавр.

Попри тверду позицію святителя, протистояти владі було складно, тому Герман зрікся патріаршого престолу та залишив кафедру. Після цього за наказом імператора воїни побили святого і вигнали його з патріаршої резиденції. На чолі Константинопольської церкви Герман перебував понад 14 років. Помер святитель у 740 році у віці 95 років. Його поховали в монастирі Хора у Константинополі, а пізніше мощі святого перевезли до Франції.

Молитва дня

Святителю Єпіфанію, благоволи заступатись перед Господом за нас, грішників, і отримати від Нього прощення наших провин. Ти, який просяк милосердям та благочестям, звернися до Бога з молитвою за наші душі, щоб ми були сповнені Його благодаті.

Молимось до тебе, святителю Єпіфанію, нехай твоя благодать зійде на нас, і нехай ми пізнаємо шляхи Господні. Будь нашою лампадою світла і провідником у житті, допомагаючи нам жити згідно Божої волі. Нехай твоя світла душа буде для нас прикладом віри, покаяння та любові.

Святителю Єпіфанію, моли Господа, щоб він оберігав нас від злого, відволікав від нас спокуси та вказував нам праведний шлях. Допоможи нам у нашому духовному зростанні і допоможи нам бути вірними своєму покликанню.

Ми благаємо тебе, святителю Єпіфанію, прийми нашу молитву процвітаючи в Господній благодаті. Допоможи нам стати гідними спадкоємцями Царства Небесного, де ми зустрінемося з тобою та всіма святими, щоб назавжди славити Божу любов та милосердя.

Амінь

Народні вірування та прикмети

У народному календарі цей день відомий як Епіфанів день або Горобинівка. Саме в цей період зацвітає горобина, вкриваючись білими суцвіттями, які здавна вважали символом чистоти та оберегом від негараздів. Господині збирали її квіти для лікувальних настоїв, а люди вірили, що цього дня молитви про здоров’я мають особливу силу.

  • Уночі багато яскравих зірок – літо буде врожайним і теплим;
  • дуб починає активно розпускати листя – холодна погода ще затримається;
  • підіймається сильний вітер – очікуйте зливу та негоду найближчим часом.

За народними прикметами, 12 травня варто допомагати тим, хто цього потребує, адже добро повертається сторицею. Також вважалося, що одяг червоного кольору може принести щастя та сприяти коханню.

Церковні та народні традиції цього дня тісно перепліталися: після богослужіння родини збиралися разом, поминали предків і дякували за добробут та здоров’я. Тому це свято символізує зв’язок поколінь, поєднуючи духовність із повсякденним життям. 

