Допомога постраждалим від масованого удару: у районах Києва розгорнули екстрені штаби та гарячі лінії

glavcom.ua
У районах столиці розгорнули штаби для допомоги постраждалим від ворожої атаки
Унаслідок масштабної комбінованої атаки на столицю, якої місто зазнало в ніч на 24 травня 2026 року, у кількох районах зафіксовано суттєві руйнування житлового фонду та інфраструктури. Для оперативного надання допомоги киянам, чиї оселі постраждали від обстрілу, міська влада терміново розгорнула мережу спеціальних оперативних штабів та запустила координаційні гарячі лінії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на КМДА.

У районах, які зазнали найбільших руйнувань цивільної інфраструктури та багатоквартирних будинків, оперативні штаби вже розгорнуті безпосередньо поблизу місць прильотів. Громадяни можуть звернутися туди для отримання тимчасового прихистку, питної води, їжі, первинної медичної допомоги, а також для оформлення заяв на отримання матеріальної допомоги та компенсацій за пошкоджене майно:

  • Шевченківський район: штаб розгорнуто поруч із постраждалими житловими будинками для координації розселення та фіксації збитків;
  • Подільський район: працює оперативна група для допомоги мешканцям Подолля, де руйнувань зазнали споруди навколо історичного заповідника;
  • Дарницький район: штаб координує допомогу людям, чиє житло понівечило уламками ракет та збитих безпілотників.

У районах, де руйнування мають менш масовий, але точковий характер, комунікацію з постраждалими переведено у формат телефонного та адресного зв'язку:

  • Голосіївський та Оболонський райони: у посиленому режимі запущені та функціонують гарячі лінії. Усі, хто потребує відселення, будматеріалів для екстреного закриття вікон (плівки, плит) або консультацій, можуть звертатися за телефонами районних чергових служб;
  • Солом’янський район: тут міські служби обрали формат прямого контакту. Соціальні працівники району вже здійснюють побудинковий та поквартирний обхід на місцях падіння уламків. Також постраждалі мешканці району можуть дистанційно зв’язатися із закріпленими за локаціями соціальними менеджерами для розв'язання побутових і психологічних питань.

Нагадаємо, у Києві внаслідок нічної масованої ракетно-дронової атаки Російської Федерації 24 травня зафіксовано пошкодження будівлі Київського муніципального академічного театру опери та балету (Київська опера). Через руйнування історичної будівлі закладу адміністрація змушена терміново змінити графік роботи та скасувати найближчі заходи.

До слова, президент України Володимир Зеленський виступив із терміновим зверненням до українців та світової спільноти за підсумками однієї з наймасштабніших комбінованих атак Росії з початку повномасштабного вторгнення. Глава держави оприлюднив актуальні дані щодо кількості жертв, деталізував арсенал, який використав ворог, та різко прокоментував чергові погрози кремлівського диктатора Володимира Путіна. 

