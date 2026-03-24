Автобус № 41 у Києві курсуватиме за новим маршрутом із 25 березня (схеми)

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
Автобус № 41 у Києві курсуватиме за новим маршрутом із 25 березня (схеми)
У зворотному напрямку (від метро «Героїв Дніпра» до селища ДВС) автобуси курсуватимуть без змін
Головне нововведення стосується напрямку руху від селища ДВС до метро

Від завтра, 25 березня, у Києві змінюється схема руху автобусного маршруту №41, який сполучає селище ДВС та станцію метро «Героїв Дніпра». Як повідомляє «Главком» із посиланням на КП «Київпастранс», зміни впроваджують для зручності мешканців району та охоплення нових вулиць.

Головне нововведення стосується напрямку руху від селища ДВС до метро. Тепер автобус не просто їхатиме до кінцевої, а робитиме додаткове коло Оболонню. Після звичного маршруту він звертатиме на вулицю Героїв Дніпра, проїжджатиме проспектом Володимира Івасюка, вулицями Північною та Прирічною, після чого знову повертатиметься на проспект Івасюка та вулицю Героїв Дніпра до станції метро «Героїв Дніпра».

Варто звернути увагу, що у зворотному напрямку (від метро «Героїв Дніпра» до селища ДВС) автобуси курсуватимуть без змін.

Схема зміненої ділянки автобусного маршруту №41 «Станція метро «Героїв Дніпра» – селище ДВС»
Схема зміненої ділянки автобусного маршруту №41 «Станція метро «Героїв Дніпра» – селище ДВС»
інфографіка: «Київпастранс»
Схема міського автобусного маршруту №41
Схема міського автобусного маршруту №41
інфографіка: «Київпастранс»

У комунальному підприємстві просять пасажирів враховувати зміни під час планування маршруту.

Нагадаємо, що з 23 березня суттєво зросла вартість проїзду на популярному маршруті від станції метро «Лісова» до Броварів — тепер поїздка обходиться у 50 грн. Ще на початку року проїзд у цій маршрутці коштував 35 грн. Перше подорожчання відбулося 1 лютого – тоді ціну підняли до 40 грн. Таким чином, менш ніж за два місяці вартість поїздки «злетіла» на 15 грн.

Також від 13 березня, вартість проїзду в кільцевій електричці Києва зросла на 5-7 грн, але в застосунках «Укрзалізниці» та «Київ Цифровий» все ще можна купити квиток за старою ціною – 15 грн. 

Раніше у столиці зросла вартість проїзду в маршрутках приватних перевізників. Зокрема, з 14 березня вартість поїздки на маршруті №434 становитиме 20 грн. Відповідні оголошення вже з’явилися в салонах автобусів.

