У п'яти районах Київщини зафіксовано руйнування після масованої атаки РФ

Наслідки атаки на Київ у ніч на 15 червня

Постраждали троє людей, серед них – дитина

У ніч на 15 червня російські окупанти здійснили масовану атаку на Київ та Київську область ударними дронами, крилатими й балістичними ракетами.

На Київщині поранення дістали троє людей, серед яких дитина. Про це повідомив начальник Київської обласної військової адміністрації Микола Калашник, пише «Главком».

У Бориспільському районі чоловік дістав різані рани стопи, жінка отримала струс головного мозку, а в хлопця 2011 року народження медики діагностували гостру реакцію на стрес. Усім постраждалим допомогу надали на місці. Наслідки атаки зафіксували у п’яти районах області.

Броварський район

Пошкоджено багатоповерховий житловий будинок, три легкові автомобілі та складські приміщення.

Вишгородський район

Пошкодження зафіксовано на території приватного домоволодіння.

Фастівський район

Унаслідок атаки сталася пожежа приватного житлового будинку, також пошкоджено автомобіль.

Бучанський район

Пошкоджень зазнали складські приміщення.

Бориспільський район

Окрім постраждалих, пошкоджено приватний житловий будинок.

Нагадаємо, під час нічної атаки значних руйнувань зазнав Київ. Пошкодження та пожежі зафіксували майже в усіх районах столиці, зокрема в Оболонському, Солом’янському, Печерському, Голосіївському, Деснянському та Шевченківському районах. Через обстріл було пошкоджено житлові будинки, складські приміщення, об’єкти інфраструктури та лінії електропередач. Окремо повідомляється про займання на території Києво-Печерської лаври – загорівся дах Успенського собору.

На місцях працюють рятувальники, правоохоронці та інші екстрені служби. Триває фіксація наслідків ворожої атаки та ліквідація пошкоджень.