Київ: через наслідки російської атаки перекрито рух на кількох вулицях

Наслідки атаки на Київ в ніч на 15 червня

Водіям слід враховувати обмеження під час планування маршрутів

У Києві після масованої російської атаки тимчасово перекрили рух транспорту на низці вулиць. Про це повідомив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький, пише «Главком».

Зокрема, рух обмежено:

вулицею Братів Зерових (від вулиці Преображенської до провулка Максима Кривоноса);

вулицею Бережанською (від вулиці Лугової до вулиці Полярної);

круговим рухом від вулиці Міської у напрямку вулиці Сошенка, Пуща-Водицької та Вишгородської;

перехрестям вулиць Цитадельної та Івана Мазепи;

вулицею Василя Іваниса (від вулиці Кубанської України до вулиці Мілютенка).

Водіїв закликали враховувати обмеження під час планування маршрутів.

Нагадаємо, у ніч на 15 червня Росія здійснила масовану атаку на Київ та Київську область ударними дронами, крилатими й балістичними ракетами. У столиці загинули щонайменше чотири людини, понад 20 постраждали. Пошкодження та пожежі зафіксували майже в усіх районах міста. Серед іншого, виникла пожежа на території Києво-Печерської лаври, де загорівся дах Успенського собору.

На Київщині внаслідок атаки постраждали троє людей, серед них дитина. Руйнування та пошкодження зафіксували у Броварському, Бориспільському, Бучанському, Вишгородському та Фастівському районах. Зокрема, пошкоджено житлові будинки, складські приміщення та автомобілі.