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Київ: через наслідки російської атаки перекрито рух на кількох вулицях

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Київ: через наслідки російської атаки перекрито рух на кількох вулицях
Наслідки атаки на Київ в ніч на 15 червня
фото: ДСНС

Водіям слід враховувати обмеження під час планування маршрутів

У Києві після масованої російської атаки тимчасово перекрили рух транспорту на низці вулиць. Про це повідомив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький, пише «Главком».

Зокрема, рух обмежено:

  • вулицею Братів Зерових (від вулиці Преображенської до провулка Максима Кривоноса);
  • вулицею Бережанською (від вулиці Лугової до вулиці Полярної);
  • круговим рухом від вулиці Міської у напрямку вулиці Сошенка, Пуща-Водицької та Вишгородської;
  • перехрестям вулиць Цитадельної та Івана Мазепи;
  • вулицею Василя Іваниса (від вулиці Кубанської України до вулиці Мілютенка).

Водіїв закликали враховувати обмеження під час планування маршрутів.

Нагадаємо, у ніч на 15 червня Росія здійснила масовану атаку на Київ та Київську область ударними дронами, крилатими й балістичними ракетами. У столиці загинули щонайменше чотири людини, понад 20 постраждали. Пошкодження та пожежі зафіксували майже в усіх районах міста. Серед іншого, виникла пожежа на території Києво-Печерської лаври, де загорівся дах Успенського собору.

На Київщині внаслідок атаки постраждали троє людей, серед них дитина. Руйнування та пошкодження зафіксували у Броварському, Бориспільському, Бучанському, Вишгородському та Фастівському районах. Зокрема, пошкоджено житлові будинки, складські приміщення та автомобілі.

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Теги: обмеження дорожній рух Київ обстріл

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