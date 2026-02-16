Головна Київ Новини
«Шахед» спричинив тижневу пожежу: Roshen після російської атаки (фото)

Ірина Міллер
Ірина Міллер
Наслідки пожежі на логістичному центрі Roshen на Київщині
фото: Віктор Уколов/Facebook

7 лютого 2026 року росіяни атакували логістичний центр Roshen 

Політичний консультант Віктор Уколов показав у Facebook наслідки пожежі на логістичному центрі Roshen під Яготином внаслідок російського удару. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на допис політконсультанта.

«Про велетенські маштаби пожежі на логістичному центрі Roshen під Яготином стало відомо тільки тепер – вогонь остаточно погасили лише на цих вихідних», – йдеться у публікації.

Відомо, що сама атака відбулася ще 7 лютого.

«Тобто пожежу гасили понад вісім діб. Навіть важко повірити, що стільки біди натворив один реактивний «Шахед», – резюмував Уколов.

Логістичний центр Roshen на Київщині після російської атаки
фото: Віктор Уколов/Facebook
Атака росіян на логістичний центр Roshen на Київщині сталася 7 лютого 2026 року
фото: Віктор Уколов/Facebook

Нагадаємо, у Київській області після нічної атаки безпілотників зайнялися склади логістичного комплексу Roshen. За даними ДСНС, унаслідок ворожої атаки БПЛА у Яготині Бориспільського району виникла масштабна пожежа на території складського комплексу. 

Масована атака російських окупантів на Київщину 7 лютого 2026 року призвела до дефіциту окремих категорій товарів у фірмовій мережі Roshen. Як повідомляє кореспондент «Главкома», з продажу зникли популярні вагові солодощі, зокрема зефір, пастила та мармеладні дольки.

