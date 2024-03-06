У Києві ліквідовано масштабну пожежу на Осокорках
Гасіння пожежі було ускладнено відсутністю шляхів підʼїзду для пожежної техніки
Пожежу в екосистемі у Дарницькому районі Києва ліквідовано. Про це повідомляє ДСНС.
5 березня, з 16:46 до Служби порятунку стали надходити повідомлення про пожежу біля озера Тягле. Прибувши на місце виклику, рятувальники встановили, що сталося загоряння сухої трави та очерету на відкритій території.
Гасіння пожежі значно ускладнило відсутність шляхів підʼїзду для пожежної техніки. Територія була підтоплена.
Пожежу на площі близько 3 Га було локалізовано о 23:15 та ліквідовано о 23:57.
«На місці події було задіяно шість одиниць основної і спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 18 людей особового складу. Також, залучено снігоболотохід Богун», – йдеться в повідомленні.
Зазначається, що на місці події чергуватимуть пожежні підрозділи та фахівці підрозділу БпЛА для моніторингу території.
Нагадаємо, 5 березня у Дарницькому районі Києва на Осокорках почалася сильна пожежа на відкритій місцевості. Пресслужба КМДА додала, що рятувальники роблять все можливе, аби запобігти поширенню вогню та локалізувати пожежу.
До слова, у вівторок, 5 березня, на столичній Борщагівці виникла пожежа. Як повідомлялося, горів ринок шпалер.
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