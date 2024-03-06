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У Києві ліквідовано масштабну пожежу на Осокорках

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
У Києві ліквідовано масштабну пожежу на Осокорках
Для ліквідації пожежі було залучено снігоболотохід Богун
фото: ДСНС

Гасіння пожежі було ускладнено відсутністю шляхів підʼїзду для пожежної техніки

Пожежу в екосистемі у Дарницькому районі Києва ліквідовано. Про це повідомляє ДСНС.

5 березня, з 16:46 до Служби порятунку стали надходити повідомлення про пожежу біля озера Тягле. Прибувши на місце виклику, рятувальники встановили, що сталося загоряння сухої трави та очерету на відкритій території.

Поблизу озера Тягле на відкритій території сталося загорання сухої трави та очерету
Поблизу озера Тягле на відкритій території сталося загорання сухої трави та очерету
фото: ДСНС

Гасіння пожежі значно ускладнило відсутність шляхів підʼїзду для пожежної техніки. Територія була підтоплена.

Пожежу на площі близько 3 Га було локалізовано о 23:15 та ліквідовано о 23:57.

Рятувальники ліквідували пожежу о 23:57
Рятувальники ліквідували пожежу о 23:57
фото: ДСНС

«На місці події було задіяно шість одиниць основної і спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 18 людей особового складу. Також, залучено снігоболотохід Богун», – йдеться в повідомленні.

На місці події чергуватимуть пожежні підрозділи та фахівці підрозділу БпЛА
На місці події чергуватимуть пожежні підрозділи та фахівці підрозділу БпЛА
фото: ДСНС

Зазначається, що на місці події чергуватимуть пожежні підрозділи та фахівці підрозділу БпЛА для моніторингу території.

Нагадаємо, 5 березня у Дарницькому районі Києва на Осокорках почалася сильна пожежа на відкритій місцевості. Пресслужба КМДА додала, що рятувальники роблять все можливе, аби запобігти поширенню вогню та локалізувати пожежу.

До слова, у вівторок, 5 березня, на столичній Борщагівці виникла пожежа. Як повідомлялося, горів ринок шпалер.

Теги: пожежа рятувальники

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