Румунія планує заборонити імпорт кількох видів агропродукції з України

Міністр сільського господарства Флорін Барбу заявив, що наступні 30 днів українське зерно не постачатиметься до Румунії

Флорін Барбу хоче обмежити імпорт з України м'яса птиці, меду, борошна та кукурудзяної крупи

Румунія планує заборонити імпорт іншої сільгосппродукції, крім зернових. Наступні 30 днів українське зерно в будь-якому разі не постачатиметься до країни. Про це заявив міністр сільського господарства Флорін Барбу, повідомляє Digi24.

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За словами міністра, він спілкувався з українським колегою і Україна погодилася на те, щоб українське зерно протягом наступних 30 днів не постачалося до Румунії.

«Також я обговорю обмеження на ввезення до Румунії тієї продукції, де рівень самостійного забезпечення сягає 100%, щоб допомогти румунським фермерам і обробникам продукції. Наприклад, Румунія на 100% забезпечує себе курятиною. Така ж ситуація у нас із медом, борошном, кукурудзяним борошном», – сказав Флорін Барбу.

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Зазначимо, у травні ЄС дозволив п'яти країнам, які межують з Україною, ввести заборону на продаж низки української агропродукції на внутрішньому ринку. При цьому транзит таких вантажів дозволений для експорту в інші країни.

15 вересня Єврокомісія скасувала обмеження щодо імпорту українського зерна. Проте Польща, Словаччина та Угорщина оголосили про збереження власних обмежень на імпорт, попри рішення Єврокомісії.

Після цього Україна вирішила подати позов до Світової організації торгівлі через відмову трьох країн зняти заборону на українську продукцію.