Херсонка в’язала шкарпетки солдатам РФ: як її покарали

«А я завжди була за Росію. Я поважаю їхній закон», – каже Ірина

Мешканка Херсону на ім’я Ірина вже два роки відбуває покарання у місцях позбавлення волі. Жінка передавала позиції ЗСУ і в’язала шкарпетки солдатам РФ. Її було визнано винуватою у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого статтею 114 частина третя – стаття про шпигунство. Суд призначив їй покарання на строк 11 років. Як інформує «Главком», про це йдеться у проєкті «Крим. Реалії».

Свою провину жінка частково визнала, розповіла, що приєдналась до телеграм-каналу Кастюкевичlive, це канал російського депутата від «Єдиної Росії». Йому вона у 2023 року надавала інформацію про переміщення, рух та розташування особового складу підрозділів ЗСУ. Попросила в подарунок прапор Росії.

«А я завжди була за Росію. Я поважаю їхній закон», – заявила Ірина журналістам. Тож прихід російської армії у Херсон окупацією вона не вважає.

На запитання ж, чому не переїхала в Росію, Ірина відповіла, що їй і в Херсоні було добре. Тут її батько, який усе життя прослужив у НКВД, побудував дім.

Нині засуджена за шпигунство херсонка хоче потрапити на обмін та оселитися в Росії. За її словами, в неї в москві мешкає двоюрідний брат-маршал.

Нагадаємо, у Новокамʼянці Таврійської міської територіальної громади Каховського району Херсонщини поховали 39-річного ветерана АТО Степана Гавія, який добровільно підписав контракт зі Збройними силами РФ і воював проти України. Він здавав окупантам проукраїнських жителів села і називав себе комендантом. Проти українців воює і прийомний син Гавія 22-річний Артур Трощинський – нещодавно він отримав інвалідність в районі Олешок.

Крім того, генерал-лейтенант Сергій Стороженко, командувач 6-ї загальновійськової армії РФ, є найвисокопоставленішим українським перебіжчиком, який веде війну проти своєї батьківщини.

Також російські війська намагаються штурмувати український Куп’янськ, використовуючи для просування підземну газову трубу під річкою Оскіл – так само, як це було раніше під Авдіївкою та Суджею. За даними ВВС, командування наступом на місто здійснює колишній український офіцер, який зрадив присягу та перейшов на бік Росії.