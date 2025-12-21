Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Херсонка в’язала шкарпетки солдатам РФ: як її покарали

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
google social img telegram social img facebook social img
Херсонка в’язала шкарпетки солдатам РФ: як її покарали
Ірина не вважає прихід російської армії у Херсон окупацією
фото: скріншот із відео

«А я завжди була за Росію. Я поважаю їхній закон», – каже Ірина

Мешканка Херсону на ім’я Ірина вже два роки відбуває покарання у місцях позбавлення волі. Жінка передавала позиції ЗСУ і в’язала шкарпетки солдатам РФ. Її було визнано винуватою у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого статтею 114 частина третя – стаття про шпигунство. Суд призначив їй покарання на строк 11 років. Як інформує «Главком», про це йдеться у проєкті «Крим. Реалії».

Свою провину жінка частково визнала, розповіла, що приєдналась до телеграм-каналу Кастюкевичlive, це канал російського депутата від «Єдиної Росії». Йому вона у 2023 року надавала інформацію про переміщення, рух та розташування особового складу підрозділів ЗСУ. Попросила в подарунок прапор Росії.

«А я завжди була за Росію. Я поважаю їхній закон», – заявила Ірина журналістам. Тож прихід російської армії у Херсон окупацією вона не вважає.

На запитання ж, чому не переїхала в Росію, Ірина відповіла, що їй і в Херсоні було добре. Тут її батько, який усе життя прослужив у НКВД, побудував дім.

Нині засуджена за шпигунство херсонка хоче потрапити на обмін та оселитися в Росії. За її словами, в неї в москві мешкає двоюрідний брат-маршал. 

Нагадаємо, у Новокамʼянці Таврійської міської територіальної громади Каховського району Херсонщини поховали 39-річного ветерана АТО Степана Гавія, який добровільно підписав контракт зі Збройними силами РФ і воював проти України. Він здавав окупантам проукраїнських жителів села і називав себе комендантом. Проти українців воює і прийомний син Гавія 22-річний Артур Трощинський – нещодавно він отримав інвалідність в районі Олешок. 

Крім того, генерал-лейтенант Сергій Стороженко, командувач 6-ї загальновійськової армії РФ, є найвисокопоставленішим українським перебіжчиком, який веде війну проти своєї батьківщини.

Також російські війська намагаються штурмувати український Куп’янськ, використовуючи для просування підземну газову трубу під річкою Оскіл – так само, як це було раніше під Авдіївкою та Суджею. За даними ВВС, командування наступом на місто здійснює колишній український офіцер, який зрадив присягу та перейшов на бік Росії.

Читайте також:

Теги: прапор закон Херсон колабораціонізм

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Морські безпілотники оснащені кулеметами та протитанковими керованими ракетами
Росія планує використовувати морські дрони на Херсонському напрямку – ISW
23 листопада, 10:35
Українка розповіла, що у Німеччині складно потрапити до лікаря, адже своєї черги треба чекати місяцями
«Це країна паперів та листів». Українка розповіла про недоліки життя в Німеччині
26 листопада, 09:53
НБУ після нагляду за діяльністю АТ Укрпошта, встановив порушення вимог
Нацбанк висунув вимогу «Укрпошті», яка порушила вимоги законодавства на платіжному ринку
2 грудня, 09:40
Прізвища підозрюваних тепер не можна називати. Що з цим робити?
Прізвища підозрюваних тепер не можна називати. Що з цим робити? Авторська стаття
9 грудня, 11:45
23 листопада Melovin заручився з військовим на майдані
«Це ганьба!» Ексміністр екології бурхливо відреагував на заручини Melovin з військовим
24 листопада, 10:46
Для призначення виплати жінкам необхідно особисто звернутися до Пенсійного фонду України
Деякі пенсіонери в Україні отримають додатково 870 грн: хто в списку
29 листопада, 18:15
Один із численних прикладів руйнувань унаслідок російських ударів
Обстріл РФ практично знищив Херсонську ТЕЦ: є постраждалі
4 грудня, 18:53
Термін відбування покарання рахуватиметься від дати затримання засудженої
Суд виніс вирок очільниці «відділу освіти» окупаційної адміністрації Лисичанська
9 грудня, 06:36
Працівники у Німеччині зароблятимутьбільше
Підвищення мінімальної зарплати в Німеччині: cкільки отримуватимуть працівники з 2026 року
11 грудня, 10:40

Суспільство

Херсонка в’язала шкарпетки солдатам РФ: як її покарали
Херсонка в’язала шкарпетки солдатам РФ: як її покарали
Киянин виростив гігантське яблуко та встановив рекорд
Киянин виростив гігантське яблуко та встановив рекорд
Бельгійка, народжена з однією ногою, розповіла про службу в морській піхоті ЗСУ
Бельгійка, народжена з однією ногою, розповіла про службу в морській піхоті ЗСУ
Поліг під час боїв на Донеччині. Згадаймо Олександра Семенчукова
Поліг під час боїв на Донеччині. Згадаймо Олександра Семенчукова
21 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
21 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Яке релігійне свято відзначається 21 грудня 2025: традиції та молитва
Яке релігійне свято відзначається 21 грудня 2025: традиції та молитва

Новини

В Україні хмарно: погода на 21 грудня
Сьогодні, 05:59
В Україні хмарно: погода на 20 грудня
Вчора, 05:59
Визначився порядок артистів у голосуванні Національного відбору на Євробачення-2026
19 грудня, 15:27
Став відомий попередній дизайн сцени Євробачення-2026 у Відні
19 грудня, 14:49
В Україні хмарно: погода на 19 грудня
19 грудня, 05:59
День адвокатури України: найкращі привітання у прозі, віршах та листівках
19 грудня, 00:38

Прес-релізи

She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
4 грудня, 15:43
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua