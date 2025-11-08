Головна Країна Події в Україні
Росіяни вдарили авіабомбами по АЗС на Харківщині, є поранені

Аліна Самойленко
Аліна Самойленко
Росіяни вдарили авіабомбами по АЗС на Харківщині, є поранені
Зруйнована АЗС на Харківщині
фото: Харківська обласна військова адміністрація

Постраждали п'ятеро осіб: двоє жінок та троє чоловіків

Російські окупаційні війська завдали удару авіаційними бомбами по автозаправній станції на території Харківської області. Унаслідок атаки постраждали п'ятеро людей, серед яких і співробітник поліції. Усі поранені були госпіталізовані. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на поліцію Харківської області.

Близько 21:00 7 листопада ворог здійснив обстріл, попередньо, авіабомбами типу КАБ, по території Пісочинської територіальної громади, що розташована в Харківському районі. Влучання призвело до пошкодження АЗС та кількох цивільних автомобілів.

Росіяни вдарили авіабомбами по АЗС на Харківщині, є поранені фото 1
фото: Харківська обласна військова адміністрація

Травми різного ступеня тяжкості отримали дві жінки 56 та 39 років, двоє чоловіків 35 та 31 рік. Серед поранених також є поліцейський, який перебував при виконанні службових обов'язків.

На місці події працюють усі необхідні служби: слідчо-оперативні групи, підрозділи Державної служби з надзвичайних ситуацій та медики. Поліцейські здійснюють документування наслідків цього воєнного злочину, надають допомогу постраждалим громадянам та забезпечують правопорядок. За цим фактом обстрілу відкрито кримінальне провадження відповідно до статті 438 Кримінального кодексу України (воєнні злочини).

Росіяни вдарили авіабомбами по АЗС на Харківщині, є поранені фото 2
фото: Харківська обласна військова адміністрація

«Главком» писав, що у ніч на 8 листопада у Дніпрі пролунала серія потужних вибухів внаслідок атаки БпЛА. Як стало відомо, ворожий безпілотник влучив у житловий будинок в одному із районів міста.

Відомо, що увечері, 6 листопада, російська терористична армія вдарила БпЛА по Дніпру. Виникла пожежа, є постраждалі. Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Владислав Гайваненко.

Зазначається, що у місті пошкоджена чотириповерхівка. Дані щодо збитків, завданих ворогом, продовжують уточнюватися. Кількість постраждалих збільшилася до шести. Троє з них залишаються в лікарні в стані середньої тяжкості. Їм надають всю необхідну меддопомогу, зауважив очільник ОВА.

До слова, у Кам’янському на Дніпропетровщині рятувальники дістали з-під завалів багатоповерхівки тіло чоловіка. Унаслідок нічної російської атаки на місто постраждали восьмеро людей – п'ять із них надзвичайники врятували з-під руїн.

Нагадаємо, ворог масовано атакував Кам'янське безпілотниками. У місті виникло кілька пожеж. Частково зруйновані дах та перекриття в одному з під'їздів чотириповерхівки. Пошкоджені авто. Понівечені інфраструктура, транспортне підприємство.

Теги: ракета Харківщина обстріл

