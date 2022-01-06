Медіахолдинг Коломойського підписав новий контракт із «Кварталом» – ЗМІ

У 1+1 media кажуть, що мають довгострокові партнерські взаємини зі студією «Квартал 95

Деталі угод у медіагрупі відмовилися розкрити, пославшись на комерційну таємницю

Медіагрупа 1+1 media, яка належить олігарху Ігорю Коломойському, підписала новий контракт зі студією «Квартал 95» на показ продуктів, вироблених студією у 2022 році. Про це повідомили «Українські новини» з посиланням на пресслужбу медіагрупи. Зазначимо, що наразі цієї інформації на сайті 1+1 media поки що немає.

«У 1+1 media довгострокові партнерські взаємини зі студією «Квартал 95». Наприкінці грудня 2021 року узгоджено нові угоди на продукт студії», – сказали представники «1+1».

Деталі угод у медіагрупі відмовилися розкрити, пославшись на комерційну таємницю.

«Щодо деталей цих угод - це комерційна таємниця, тому їх ми розголошувати не можемо», – зазначили у пресслужбі.

Як наприкінці жовтня повідомляв «Главком», актор та автор студії «Квартал 95», художній керівник «Жіночого кварталу» Олександр Пікалов заявляв, що медіагрупа 1+1 media контракт на показ програми «Вечірній квартал» на 2022 рік ще не продовжила.

Із 20 грудня телеканал «1+1» розпочав показ нового сезону телесеріалу «Свати», в якому одну з головних ролей грає російський актор Федір Добронравов, який підтримав окупацію Криму Росією. Аа його син Віктор Добронравов, який теж грає у серіалі, нещодавно отримав медаль від Міноборони Росії.

Як повідомлялося, серіал «Свати» спровокував скандал у Росії.

Рада національної безпеки й оборони відмовилася повідомити, чи заборонить серіал «Свати-7», виробництва компанія «Квартал 95», що транслюється на підсанкційному телеканалі «Росія-1».

Нагадаємо, телеканал «1+1» віддав весь ефір 31 грудня під скандальний серіал «Свати».

Раніше під час пресмарафону «30 запитань президенту України» Володимир Зеленський відмежувався від компанії «Студія квартал 95» і заявив, що не отримує дивідентів від показу серіалів компанії у Росії. А про те, що серіали компанії виходять на підсанкційних каналах, президент не зовсім у курсі.



