В Україні побільшало кримінальних проваджень за порнографію

Справи за 301 статтею мають одні із найвищих показників успішності розкриття: у 95% або 1 424 провадженнях вже вручено підозру

Державна податкова служба розіслала контент-моделям із платформ на кшталт OnlyFans листи із закликом сплатити податки з доходів

Протягом дев’яти місяців 2025 року в Україні було відкрито майже 1,5 тис. кримінальних проваджень за статтею 301 ККУ – щодо виготовлення, розповсюдження та збуту порнографічних матеріалів. Це на 13% більше, ніж за аналогічний період минулого року (1 498 проти 1 320). Про це повідомляє «Главком» з посиланням на дослідження на «Опендатабот».

Близько половини всіх проваджень цього року припало лише на два місяці – січень і березень. Розслідування за цією статтею мають один із найвищих показників ефективності: підозру оголошено у 95% випадків (1 424 провадження), а 81% справ (1 215) вже передано до суду.

На цьому тлі Державна податкова служба розіслала контент-моделям із платформ на кшталт OnlyFans листи із закликом сплатити податки з доходів. Це викликало хвилю занепокоєння серед авторів: вони не заперечують проти оподаткування, але побоюються, що задекларований прибуток може стати підставою для кримінального переслідування за статтею 301 ККУ.

Окремі автори вже оскаржували штрафи від податкової у суді – наразі в реєстрі зафіксовано щонайменше три випадки, коли такі позови завершилися на користь контент-моделей.

Зазначається, що попри це, неврегульованість питання декриміналізації статті 301 ККУ залишається ключовим ризиком для тих, хто працює у сфері цифрового контенту для дорослих. Адже чинна норма дає можливість неоднозначного трактування будь-якого матеріалу.

Раніше стало відомо, скільки держава витрачає на експертизу порнографії. За підрахунками журналістами, загальна сума витрат на експертизи може сягати 4,9 млн грн із 2022 року.