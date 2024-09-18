Стан повітря у столиці: вміст діоксиду азоту перевищить критичний рівень

Північний вітер та зниження температури в нічні та ранкові години сприятиме поступовому зменшенню концентрацій забруднюючих речовин

Тепла та суха погода сприятиме накопиченню й інших забруднюючих речовин

Упродовж 18-19 вересня у Києві завдяки сухій та теплій погоді вміст діоксиду азоту в повітрі буде перевищувати критичний рівень. Про це інформує Український гідрометеорологічний центр.

Як зазначається, за даними стаціонарних пунктів спостереження за станом атмосферного повітря середньодобовий вміст діоксиду азоту в Києві перевищує гранично допустимі концентрації (ГДК).

Тепла та суха погода сприятиме накопиченню й інших забруднюючих речовин (діоксиду сірки та формальдегіду) в приземному шарі повітря.

20-22 вересня північний вітер та зниження температури в нічні та ранкові години сприятиме поступовому зменшенню концентрацій забруднюючих речовин.

За даними КМДА, станом на 08:00 18 вересня рівень забрудненості атмосферного повітря в Києві низький. Радіаційний фон у всьому місті – в нормі. Про це повідомляє Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату КМДА.

Правий берег

На стаціонарному пункті моніторингу атмосферного повітря за адресою вул. Турівська, 28 загальний індекс якості повітря* – 31 (низький рівень забрудненості).

Вміст забруднюючих речовин складає:

Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом (TSP) – 23,4 мкг/м3 (гранично допустима концентрація – 500 мкг/м3), зокрема пилу фракції 2,5 мкм (ТЧ2,5) – 13,8 мкг/м3, пилу фракції 10 мкм (ТЧ10) – 20,4 мкг/м3;

оксиду азоту – 8,7 мкг/м3 (ГДК – 400 мкг/м3);

діоксиду азоту – 48,4 мкг/м3 (ГДК – 200 мкг/м3);

діоксиду сірки – 5,7 мкг/м3 (ГДК – 500 мкг/м3);

оксиду вуглецю – 448 мкг/м3 (ГДК – 5000 мкг/м3);

озону – 28,6 мкг/м3 (ГДК – 160 мкг/м3).

Радіаційний фон становить 0,12 мкЗв/год.

На стаціонарному пункті моніторингу атмосферного повітря за адресою вул. Щусєва, 20 загальний індекс якості повітря – 37 (низький рівень забрудненості).

Вміст забруднюючих речовин складає:

Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом (TSP) – 34,4 мкг/м3 (ГДК – 500 мкг/м3), зокрема пилу фракції 2,5 мкм (ТЧ2,5) – 15,0 мкг/м3, пилу фракції 10 мкм (ТЧ10) – 25,1 мкг/м3;

оксиду азоту – 10,0 мкг/м3 (ГДК – 400 мкг/м3);

діоксиду азоту – 58,7 мкг/м3 (ГДК – 200 мкг/м3);

діоксиду сірки – 5,2 мкг/м3 (ГДК – 500 мкг/м3);

оксиду вуглецю – 365 мкг/м3 (ГДК – 5000 мкг/м3);

озону – 33,8 мкг/м3 (ГДК – 160 мкг/м3).

Радіаційний фон становить 0,12 мкЗв/год.

На стаціонарному пункті моніторингу атмосферного повітря за адресою проспект Європейського Союзу, 64-Г загальний індекс якості повітря – 34 (низький рівень забрудненості).

Вміст забруднюючих речовин складає:

Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом (TSP) – 42,7 мкг/м3 (ГДК – 500 мкг/м3), зокрема пилу фракції 2,5 мкм (ТЧ2,5) – 15,3 мкг/м3, пилу фракції 10 мкм (ТЧ10) – 28,8 мкг/м3;

оксиду азоту – 3,4 мкг/м3 (ГДК – 400 мкг/м3);

діоксиду азоту – 41,0 мкг/м3 (ГДК – 200 мкг/м3);

діоксиду сірки – 5,3 мкг/м3 (ГДК – 500 мкг/м3);

оксиду вуглецю – 387 мкг/м3 (ГДК – 5000 мкг/м3);

озону – 47,4 мкг/м3 (ГДК – 160 мкг/м3).

Радіаційний фон становить 0,11 мкЗв/год.

На стаціонарному пункті моніторингу атмосферного повітря за адресою проспект Берестейський, 97 загальний індекс якості повітря – 31 (низький рівень забрудненості).

Вміст забруднюючих речовин складає:

Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом (TSP) – 26,6 мкг/м3 (ГДК – 500 мкг/м3), зокрема пилу фракції 2,5 мкм (ТЧ2,5) – 15,3 мкг/м3, пилу фракції 10 мкм (ТЧ10) – 22,5 мкг/м3;

оксиду азоту – 44,8 мкг/м3 (ГДК – 400 мкг/м3);

діоксиду азоту – 86,3 мкг/м3 (ГДК – 200 мкг/м3);

діоксиду сірки – 15,1 мкг/м3 (ГДК – 500 мкг/м3);

оксиду вуглецю – 687 мкг/м3 (ГДК – 5000 мкг/м3);

озону – 49,7 мкг/м3 (ГДК – 160 мкг/м3);

бензолу – 0,1 мкг/м3 (ГДК – 1500 мкг/м3).

Радіаційний фон становить 0,10 мкЗв/год.

На стаціонарному пункті моніторингу атмосферного повітря за адресою вул. Китаївська, 22 загальний індекс якості повітря – 30 (низький рівень забрудненості).

Вміст забруднюючих речовин складає:

Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом (TSP) – 54,4 мкг/м3 (ГДК – 500 мкг/м3), зокрема пилу фракції 2,5 мкм (ТЧ2,5) – 18,7 мкг/м3, пилу фракції 10 мкм (ТЧ10) – 36,1 мкг/м3;

оксиду азоту – 75,3 мкг/м3 (ГДК – 400 мкг/м3);

діоксиду азоту – 31,6 мкг/м3 (ГДК – 200 мкг/м3);

діоксиду сірки – 5,4 мкг/м3 (ГДК – 500 мкг/м3);

оксиду вуглецю – 507 мкг/м3 (ГДК – 5000 мкг/м3);

озону – 3,7 мкг/м3 (ГДК – 160 мкг/м3);

бензолу – 0,1 мкг/м3 (ГДК – 1500 мкг/м3).

Радіаційний фон становить 0,11 мкЗв/год.

Лівий берег

На стаціонарному пункті моніторингу атмосферного повітря за адресою вул. Харківське шосе, 7/1 загальний індекс якості повітря – 39 (низький рівень забрудненості).

Вміст забруднюючих речовин складає:

Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом (TSP) – 42,2 мкг/м3 (ГДК – 500 мкг/м3), зокрема пилу фракції 2,5 мкм (ТЧ2,5) – 21,1 мкг/м3, пилу фракції 10 мкм (ТЧ10) – 33,0 мкг/м3;

оксиду азоту – 2,4 мкг/м3 (ГДК – 400 мкг/м3);

діоксиду азоту – 29,9 мкг/м3 (ГДК – 200 мкг/м3);

діоксиду сірки – 4,7 мкг/м3 (ГДК – 500 мкг/м3);

оксиду вуглецю – 280 мкг/м3 (ГДК – 5000 мкг/м3).

Радіаційний фон становить 0,11 мкЗв/год.

На стаціонарному пункті моніторингу атмосферного повітря за адресою вул. Архітектора Вербицького, 26 загальний індекс якості повітря – 35 (низький рівень забрудненості).

Вміст забруднюючих речовин складає:

Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом (TSP) – 41,1 мкг/м3 (ГДК – 500 мкг/м3), зокрема пилу фракції 2,5 мкм (ТЧ2,5) – 18,6 мкг/м3, пилу фракції 10 мкм (ТЧ10) – 28,7 мкг/м3;

оксиду азоту – 3,5 мкг/м3 (ГДК – 400 мкг/м3);

діоксиду азоту – 18,3 мкг/м3 (ГДК – 200 мкг/м3);

діоксиду сірки – 6,4 мкг/м3 (ГДК – 500 мкг/м3);

оксиду вуглецю – 362 мкг/м3 (ГДК – 5000 мкг/м3);

озону – 74,5 мкг/м3 (ГДК – 160 мкг/м3);

сірководню – 0,9 мкг/м3 (ГДК – 8 мкг/м3).

Радіаційний фон становить 0,10 мкЗв/год.

До відома, саном на ранок 17 вересня рівень забрудненості атмосферного повітря в Києві був низький. Радіаційний фон у всьому місті – в нормі.

Як повідомлялося, через пожежу, що сталася в екосистемі неподалік села Катюжанка у Вишгородському районі Київської області, у деяких районах Києва можливе погіршення якості повітря. Як зазначається, задимлення може поширитися на Оболонський, Подільський та Святошинський райони столиці.

Перевищень гранично допустимих концентрацій забруднюючих речовин у столиці ввечері 17 вересня не було зафіксовано.