Головна Київ Новини
search button user button menu button

У столиці палає кілька поверхів у житловому будинку (відео)

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
У столиці палає кілька поверхів у житловому будинку (відео)
Наразі невідомо, що саме спричинило пожежу
фото: скріншот

Пожежу намагаються загасити вже 40 хвилин

Уранці 1 вересня в Києві на вулиці Шептицького палають кілька поверхів у житловому будинку. Про це повідомляються місцеві пабліки.

На відео видно, що пожежа спалахнула на щонайменше трьох поверхах будинку.

За даними місцевих пабліків, пожежники та швидка на місці. Пожежу намагаються загасити вже 40 хвилин.

Наразі невідомо, що саме спричинило загоряння.

Нагадаємо, у ніч на 31 серпня ворог вчергове атакував Київську область ударними дронами. Від падіння уламків у трьох районах регіону спалахнули пожежі.

Поза межами населених пунктів зафіксовані падіння уламків на відкритих ділянках місцевості. Унаслідок цього сталося загорання лісової та трав’яної підстилки у трьох районах області.

У ніч на 31 серпня російські загарбники вчетверте за тиждень атакували Київ із повітря. Ворог застосував ударні БпЛА. Усі російські ударні дрони, які загрожували столиці, були знищені. 

Теги: пожежа Київ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Лондон, Париж та Амстердам є у переліку найдорожчих міст Європи
Три українських міста потрапили до найдорожчих у Європі: список
2 серпня, 08:05
Сова – символ Воєнної розвідки України
У Київському зоопарку житимуть «штатні» сови української розвідки (фото)
2 серпня, 11:58
Після вибуху спахнула пожежа
У Ростові-на-Дону пролунав потужний вибух, спалахнула масштабна пожежа
10 серпня, 23:36
Вночі у Київській області працювало ППО-
Вибухи у Києві та Сумах: головне за ніч
11 серпня, 08:11
Супутники NASA зафіксували пожежу на території російської авіабази «Саваслейка» о 3:30 ранку
Супутники зафіксували пожежу на російському аеродромі «Саваслейка»
14 серпня, 11:12
У середині 2018 року місцеві жителі виступали проти відкриття сміттєвого полігону
У Ростовській області сталася нова пожежа
19 серпня, 20:03
Площа пожежі в Пролетарську, де горить паливо, становить 10 тис. кв м
У Ростовській області РФ третю добу палає нафтобаза (відео)
20 серпня, 09:54
До Дня Незалежності України французький вуличний скульптор Джеймс Коломіна представив ще одну роботу в столиці
Квіти замість Щорса: французький митець зробив подарунок Києву до Дня Незалежності (фото)
25 серпня, 22:03
Через ремонт трамвайної колії на вулиці Жилянській припинили курсувати трамваї №1 та №3
У Києві припинили рух деякі маршрути швидкісного трамвая
Вчора, 10:13

Новини

У столиці палає кілька поверхів у житловому будинку (відео)
У столиці палає кілька поверхів у житловому будинку (відео)
Садибу Зеленських внесли до переліку об’єктів культурної спадщини Києва
Садибу Зеленських внесли до переліку об’єктів культурної спадщини Києва
У Києві бобер втрапив у халепу, його визволили зооволонтери
У Києві бобер втрапив у халепу, його визволили зооволонтери
На Київщині спалахнули пожежі внаслідок атаки дронів
На Київщині спалахнули пожежі внаслідок атаки дронів
У Києві припинили рух деякі маршрути швидкісного трамвая
У Києві припинили рух деякі маршрути швидкісного трамвая
Київ пережив четверту повітряну атаку за тиждень: які наслідки
Київ пережив четверту повітряну атаку за тиждень: які наслідки

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
62K
Командир батальйону «Свобода» розповів, за що готовий був «бити пики» у штабі
48K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 1 вересня: ситуація на фронті
22K
День знань: привітання з 1 вересня у прозі, віршах та листівках
18K
Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза станом на зараз
17K
Путін зробив новий подарунок Кім Чен Ину
16K
Просвітель із Чат Рулетки. Учитель, який руйнує історичні міфи росіян

Новини

Масована атака БпЛА на Росію, удар по Харкову: головне за ніч
Сьогодні, 06:46
Четверта за добу тривога в Києві та низці областей тривала 45 хвилин
Вчора, 08:33
Оновленою ділянкою метро пройшов пробний потяг, РФ окупувала Карлівку: головне за ніч
Вчора, 06:58
Атака на Суми, вибухи в Криму: головне за ніч
30 серпня, 06:56
Атака БпЛА на Київ та відкриття Паралімпійських ігор: головне за ніч
29 серпня, 06:56
Мінлива хмарність, до 33° тепла: прогноз погоди на 29 серпня
29 серпня, 04:50

Прес-релізи

Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
19 липня, 16:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua