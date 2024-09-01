У столиці палає кілька поверхів у житловому будинку (відео)

Наразі невідомо, що саме спричинило пожежу

Пожежу намагаються загасити вже 40 хвилин

Уранці 1 вересня в Києві на вулиці Шептицького палають кілька поверхів у житловому будинку. Про це повідомляються місцеві пабліки.

На відео видно, що пожежа спалахнула на щонайменше трьох поверхах будинку.

На вулиці Шептицького у столиці палає кілька поверхів у житловому будинку🔥 pic.twitter.com/TsjaO1o48M — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) September 1, 2024

За даними місцевих пабліків, пожежники та швидка на місці. Пожежу намагаються загасити вже 40 хвилин.

Наразі невідомо, що саме спричинило загоряння.

Нагадаємо, у ніч на 31 серпня ворог вчергове атакував Київську область ударними дронами. Від падіння уламків у трьох районах регіону спалахнули пожежі.

Поза межами населених пунктів зафіксовані падіння уламків на відкритих ділянках місцевості. Унаслідок цього сталося загорання лісової та трав’яної підстилки у трьох районах області.

У ніч на 31 серпня російські загарбники вчетверте за тиждень атакували Київ із повітря. Ворог застосував ударні БпЛА. Усі російські ударні дрони, які загрожували столиці, були знищені.