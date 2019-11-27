Прожитий рік у світлинах: у київському метро відкрилася фотовиставка



Розсилка ВІДПРАВИТИ

На виставці представлені роботи фотоконкурсу газети «День» Фото: Київський метрополітен

Фотовиставка на станції «Театральна» працюватиме майже місяць

У вестибюлі станції метро «Театральна» відкрилася фотовиставка газети «День». На ній представлено майже 200 найкращих світлин фотоконкурсу газети.

Про це повідомляє пресслужба КП «Київський метрополітен».

Виставка сформована редакційним журі за підсумками міжнародного фотоконкурсу, який відбувся вже в двадцять перше. Темою конкурсу стала «Велич простоти». Ініціатива, заснована редакторкою газети «День» 1998 року, стала не тільки способом виявити і «запалити» нові таланти, а й методом написання візуальної історії України.

«У світі інформації події забуваються дуже швидко, і дуже добре, що завдяки нашим партнерам пасажири метро зможуть пригадати багато знакових і цікавих миттєвостей. Такий спільний проєкт із газетою «День» ми організовуємо вперше і сподіваємося, що це старт подальшої співпраці», – каже радниця начальника метрополітену Наталка Макогон.

Вона уточнює, що за місяць – а виставка працюватиме до 20 грудня – експозицію зможуть оглянути орієнтовно 700 тисяч пасажирів, які користуються станцією «Театральна».

На фотоконкурс із темою «Велич простоти» цього року надійшло понад 2500 знімків від півтори сотні фотографів.