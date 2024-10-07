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Відключення світла: як діятимуть графіки 8 жовтня

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Відключення світла: як діятимуть графіки 8 жовтня
У всіх регіонах України упродовж доби 8 жовтня не прогнозується відключення світла
фото: glavcom.ua

«Укренерго» закликає користуватися потужними електроприладами з 10:00 до 16:00 години

Завтра, 8 жовтня, заходи обмеження споживання електроенергії не плануються. Про це повідомляє пресслужба «Укренерго».

«Будь ласка, користуйтесь потужними електроприладами у період найпродуктивнішої роботи сонячних електростанцій – з 10:00 до 16:00», – йдеться в повідомленні.

Як відомо, сьогодні, 7 жовтня, заходи обмеження споживання електроенергії не прогнозуються.

Нагадаємо, Місія ООН з моніторингу дотримання прав людини в Україні прогнозує, що цієї зими українцям слід очікувати відключення електроенергії тривалістю від чотирьох до 18 години на добу.

Варто зазначити, чиновники в уряді заявляють, що до кінця жовтня та в листопаді проблем із енергопостачанням в Україні не буде. Також вони висловлюють надію, що цьогорічна зима пройде також майже без відключень, як і минулого року.

Як повідомлялося, у зв'язку зі скасуванням графіків погодинних відключень із 9 вересня в Україні зростає рівень споживання електроенергії.

Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури розпочало будівництво третього рівня пасивного захисту на підстанціях НЕК «Укренерго», але міжнародні партнери не бачать доцільності фінансування такого дорогого проєкту до проведення випробувань цієї технології. Раніше колишній голова «Укренерго» Володимир Кудрицький повідомляв, що енергетичні об’єкти України матимуть три рівні захисту у вигляді інженерних укріплень на випадок російських атак. 

Крім того, Єврокомісія працює над збільшенням максимального обсягу постачання електроенергії в Україну. Країни G7 та інші партнери від початку повномасштабного вторгнення Росії зібрали понад $4 млрд на відновлення енергетичної інфраструктури України.

Теги: відключення світла Укренерго енергетика електроенергія

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