Ракетний удар по Києву: аналітики визначили, куди цілила РФ

Російська ракета влучила в житловий будинок у Києві

Росія вирішила продемонструвати свої можливості перед самітом G7

Ударивши ракетами по Києву, Росія, ймовірно, цілилась у завод «Артем», виробника ракет класу «повітря-повітря», автоматизованих систем підготовки та обслуговування керованих ракет, протитанкових керованих ракет, та авіаційного обладнання. До такого висновку дійшли аналітики Інституту з вивчення війни (ISW).

Акаунт GeoConfirmed у Твіттері з відкритим вихідним кодом повідомив, що удари були завдані безпосередньо поблизу Державної акціонерної холдингової компанії «Артем».

GeoConfirmed зазначив, що російські сили, ймовірно, випустили ракети з максимально можливою дальністю, що завадило кореляції GPS та радару та призвело до ураження цивільної інфраструктури.

Експерти також припустили, що деякі ракети могли бути запущені з окупованого Росією півдня України.

Російські війська, ймовірно, націлилися на завод «Артем» як засіб протидії західній військовій допомозі Україні під час саміту G7.

Як повідомлялося, 26 червня вранці окупанти обстріляли Київ із літаків Ту-95 і Ту-160 ракетами Х101, які можуть літати на відстань до 5,5 тис. км.

Одна з ракет потрапила в житловий будинок в Шевченківському районі столиці.

З-під завалів вдалося врятувати семирічну дівчинку та її маму. Їх госпіталізували. Стан матері – критичний. Радник глави МВС Антон Геращенко повідомив про першого загиблого через ракетний удар по багатоповерхівці, який є батьком врятованої дівчинки.



