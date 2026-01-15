Головна Київ Новини
Ранкова атака на Київ: уламок дрона влучив у 15-поверхівку в Солом’янському районі (фото)

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
Уламки дрона влучили у будинок на рівні технічного поверху
фото: ДСНС Києва/Facebook

Рятувальники проводили роботи з відкривання дверей однієї з квартир на 15 поверсі 

Під час ранкової ворожої атаки 15 січня у Солом'янському районі столиці зафіксовано влучання уламків безпілотника у житловий будинок. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на ДСНС Києва.

Уламки дрона, знайдені рятувальниками
Уламки дрона, знайдені рятувальниками
фото: ДСНС Києва/FAcebook

За даними рятувальників, ворожий уламок влучив у 15-поверховий житловий будинок. Удар прийшов на рівень технічного поверху. 

Внаслідок влучання зафіксовано руйнування стіни площею близько 4 кв. м без подальшого горіння. 

Рятувальники проводили роботи з відкривання дверей однієї з квартир на 15 поверсі та обстеження технічних поверхів. Жертв чи постраждалих немає.

Рятувальники обстежили будинок, у який вдучив дрон
Рятувальники обстежили будинок, у який вдучив дрон
фото: ДСНС Києва/Facebook
Вихід на технічний поверх будинку
Вихід на технічний поверх будинку
фото: ДСНС України/Facebook
Рятувальники обстежили технічний поверх та дах будинку
Рятувальники обстежили технічний поверх та дах будинку
фото: ДСНС України/Facebook
Внаслідок влучання уламків дрона було зруйновано близько 4 кв. м зовнішньої стіни
Внаслідок влучання уламків дрона було зруйновано близько 4 кв. м зовнішньої стіни
фото: ДСНС Києва/Facebook

Нагадаємо, вранці у столиці була оголошена повітряна тривога, яка тривала 20 хвилин. Повітряні сили попереджали про безпілотники у напрямку Києва.

До слова, Київ зіткнувся з найскладнішою ситуацією в енергетиці та комунальній сфері за всі чотири роки повномасштабної війни. Через наслідки масованої атаки 9 січня столиця живе в режимі екстрених відключень, а сотні будинків досі залишаються без опалення.

