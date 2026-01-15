Ранкова атака на Київ: уламок дрона влучив у 15-поверхівку в Солом’янському районі (фото)
Рятувальники проводили роботи з відкривання дверей однієї з квартир на 15 поверсі
Під час ранкової ворожої атаки 15 січня у Солом'янському районі столиці зафіксовано влучання уламків безпілотника у житловий будинок. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на ДСНС Києва.
За даними рятувальників, ворожий уламок влучив у 15-поверховий житловий будинок. Удар прийшов на рівень технічного поверху.
Внаслідок влучання зафіксовано руйнування стіни площею близько 4 кв. м без подальшого горіння.
Рятувальники проводили роботи з відкривання дверей однієї з квартир на 15 поверсі та обстеження технічних поверхів. Жертв чи постраждалих немає.
Нагадаємо, вранці у столиці була оголошена повітряна тривога, яка тривала 20 хвилин. Повітряні сили попереджали про безпілотники у напрямку Києва.
До слова, Київ зіткнувся з найскладнішою ситуацією в енергетиці та комунальній сфері за всі чотири роки повномасштабної війни. Через наслідки масованої атаки 9 січня столиця живе в режимі екстрених відключень, а сотні будинків досі залишаються без опалення.
Коментарі — 0