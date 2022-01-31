Реставрацію фасаду костелу Святого Миколая розпочнуть у березні, – міністр Ткаченко

Реставрація фасаду і реставрація робіт всередині – це два окремі проекти

Реставрація фасаду костелу святого Миколая почнеться в березні 2022 року. Про це повідомив у своєму Telegram міністр інформаційної політики Олександр Ткаченко. Міністр підтвердив, що протиаварійні роботи в пам’ятці вже завершені.

Ткаченко вказує, що реставрація фасаду і реставрація робіт всередині – це два окремі проекти. Вони проводитимуться за кошти з держбюджету в межах програми «Велика Реставрація».

Фасад почнуть відновлювати вже в березні.

«Орієнтуємось розпочати реставраційні роботи по фасаду у березні. Наразі проект реставраційних робіт допрацьовується. На реставрацію ж внутрішньої частини також готуватимемо проект. Так само, як з робочою групою при МКІП щодо протиаварійних робіт, до робочої групи з реставрації увійдуть представники католицької громади», – написав він.

Ткаченко зазначив також, що його відомство проводить консультації з КМДА щодо нового приміщення для виступів артистів Будинку органної музики.

«Далі на Костел очікує реставрація (навіть дві: всередині та ззовні). До її завершення проводити концертну діяльність всередині буде не можна. Тому ми шукаємо приміщення для розміщення творчого колективу Будинку органної музики для відновлення їх постійної зайнятості. Колектив сподівається, що буде можливість пристосувати будівлю Кінотеатру «Київ» під концертну залу. Тому ми ведемо попередні консультації з КМДА», – пише міністр.

Нагадаємо, 3 вересня в органі Костелу сталося коротке замикання, яке призвело до пожежі і знищення інструменту. На початку грудня стало відомо про початок протиаварійних робіт у Костелі святого Миколая. Гроші на відновлення Костелу надали благодійники – громадяни України та бізнес.

Костел святого Миколая буде переданий у користування римо-католицькій громаді 1 червня 2022 року.