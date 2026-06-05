Ворог атакував завод «Яготинське для дітей», загинули четверо людей

Окупанти вдарили по спеціалізованому заводу з виробництва дитячого молочного харчування «Яготинське для дітей

Під ворожим прицілом опинилася адмінбудівля підприємства

У Броварському районі Київської області внаслідок російської дронової атаки по заводу «Яготинське для дітей» є загиблі та постраждалі, пошуково-рятувальна операція триває. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на ДСНС України та Київську ОВА.

Внаслідок ворожої атаки постраждали семеро людей, відомо про чотирьох загиблих.«Рятувальники продовжують розбирати завали. За наявною інформацією, під ними можуть перебувати ще двоє людей» йдеться у повідомленні голови Київської ОВА Миколи Калашника.

На місці працюють усі оперативні служби, триває ліквідація наслідків атаки та встановлення остаточних масштабів руйнувань.

Після атаки дрона на підприємстві виникла пожежа фото: ДСНС Київщини

7 фото На весь екран











Під ворожим прицілом опинилася адмінбудівля одного з підприємств харчової промисловості Київщини фото: ДСНС Київщини

У ДСНС зазначили, що під ворожим прицілом опинилася адмінбудівля одного з підприємств харчової промисловості області. «На місці тривають аварійно-рятувальні роботи. Інформація щодо загиблих та постраждалих уточнюється», – йдеться у повідомленні.

Підприємство зазнало значних руйнувань фото: ДСНС України

Філія ТДВ «Яготинський маслозавод» «Яготинське для дітей» – це унікальний для України окремо розміщений спеціалізований завод з виробництва дитячого молочного харчування, розташований в екологічно чистому районі Київської області, поряд з територiєю Згурівського дендропарку. На заводі встановлено технологічно довершене обладнання зі Швеції, Італії, Німеччини, Ізраїлю, Болгарії та інших країн. Під торговою маркою «Яготинське для дітей» випускається повний асортимент молочної продукції для малят від шести місяців.

Нагадаємо, сьогодні, 5 червня 2026 року, у Броварському районі Київщини внаслідок удару російських дронів загинула одна людина, ще четверо отримали травми. Ворог атакував цивільне підприємство харчової промисловості, де в момент удару працювали люди.