На Закарпатті пенсіонер втратив дачу через спалювання сухої трави

Вогонь від спалювання сухостою перекинувся на дачну споруду

Через спалювання сухостою 75-річний чоловік залишився без дачного будинку поблизу Чопа у Закарпатській області. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДСНС.

Як розповіли рятувальники, учора, 28 квітня, сусіди почули тріск шиферу. Підійшовши ближче, вони побачили, що горить будівля, і викликали вогнеборців.

«Згодом з’ясувалося, що пожежа виникла через спалювання сухої трави. Оскільки вогонь ніхто не контролював, він стрімко поширився через вітер та охопив дачну споруду. Чопським вогнеборцям знадобилося понад дві години, аби повністю ліквідувати займання», – йдеться в повідомленні.

Загалом протягом минулої доби в екосистемах України виникло 128 пожеж загальною площею майже 47 тисяч га. «Спалювання сухої трави не лише шкодить довкіллю, а й загрожує знищенням майна та життю людей. За такі дії передбачено адміністративну відповідальність – штраф від 3 060 грн», – кажуть рятувальники.

Нагадаємо, у селі Дунковиця на Закарпатті внаслідок загоряння сухої трави загинула пенсіонерка.

65-річна мешканка Мукачева разом із чоловіком приїхали впорядкувати земельну ділянку, що належить їхнім знайомим. Зібране сміття подружжя вирішило спалити, однак не змогло впоратися з вогнем. Поки чоловік відійшов по воду, полум’я раптово поширилося, і жінка опинилася в епіцентрі пожежі. Вибратися самостійно вона вже не змогла.

Раніше повідомлялося, що на Львівщині 86-річна жінка знепритомніла і впала у вогонь, рятуючи свою оселю через підпал сухостою. Її вдалося врятувати завдяки сусідам.