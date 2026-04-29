Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

На Закарпатті пенсіонер втратив дачу через спалювання сухої трави

Ростислав Вонс
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Рятувальники понад дві години ліквідовували займання
фото: ДСНС

Вогонь від спалювання сухостою перекинувся на дачну споруду

Через спалювання сухостою 75-річний чоловік залишився без дачного будинку поблизу Чопа у Закарпатській області. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДСНС.

Як розповіли рятувальники, учора, 28 квітня, сусіди почули тріск шиферу. Підійшовши ближче, вони побачили, що горить будівля, і викликали вогнеборців.

Чопським вогнеборцям знадобилося понад дві години, аби повністю ліквідувати займання
«Згодом з’ясувалося, що пожежа виникла через спалювання сухої трави. Оскільки вогонь ніхто не контролював, він стрімко поширився через вітер та охопив дачну споруду. Чопським вогнеборцям знадобилося понад дві години, аби повністю ліквідувати займання», – йдеться в повідомленні.

Загалом протягом минулої доби в екосистемах України виникло 128 пожеж загальною площею майже 47 тисяч га. «Спалювання сухої трави не лише шкодить довкіллю, а й загрожує знищенням майна та життю людей. За такі дії передбачено адміністративну відповідальність – штраф від 3 060 грн», – кажуть рятувальники.

За випалювання сухої трави та листя законодавством передбачені штрафи
За випалювання сухої трави та листя законодавством передбачені штрафи
Нагадаємо, у селі Дунковиця на Закарпатті внаслідок загоряння сухої трави загинула пенсіонерка.

65-річна мешканка Мукачева разом із чоловіком приїхали впорядкувати земельну ділянку, що належить їхнім знайомим. Зібране сміття подружжя вирішило спалити, однак не змогло впоратися з вогнем. Поки чоловік відійшов по воду, полум’я раптово поширилося, і жінка опинилася в епіцентрі пожежі. Вибратися самостійно вона вже не змогла.

Раніше повідомлялося, що на Львівщині 86-річна жінка знепритомніла і впала у вогонь, рятуючи свою оселю через підпал сухостою. Її вдалося врятувати завдяки сусідам.

Теги: пожежа Закарпаття

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua