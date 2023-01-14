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Ракетна атака на Київ: столична влада повідомила нові деталі

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Ракетна атака на Київ: столична влада повідомила нові деталі
Внаслідок ракетної атаки на Київ не було критичних влучань в об'єкти інфраструктури, жертв та постраждалих також немає
фото ілюстративне

У КМВА просять киян не нехтувати сигналами повітряної тривоги

Київська міська військова адміністрація повідомила деталі ракетної атаки російських агресорів на столицю у суботу, 14 січня. Як зазначається, не було критичних влучань в об'єкти інфраструктури, жертв та постраждалих також немає. Про це КМВА повідомила в Телеграмі.

«Станом на 11:30. Інформація уточнюється. Є влучання в об’єкт інфраструктури. Без критичних руйнувань та загоряння. Всі екстерні служби працюють на місці. Постраждалих немає», – ідеться в повідомленні.

У Голосіївському районі через уламки ракети відбулось загоряння в складській металевій будівлі на площі 20 м.кв. та пошкоджено дах на гаражі. Без потерпілих.

Крім того, у Дарницькому районі уламками ракети пошкоджено два автомобіля, потерпілих немає. Інформація уточняються.

У КМВА просять киян не нехтувати сигналами повітряної тривоги.

Як повідомлялося, уламки збитої ракети над Києвом впали на території «Національного музею народної архітектури та побуту України» в Пирогові. Про це повідомив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко.

Нагадаємо, сьогодні зранку, 14 січня, росіяни атакували Київ ракетами. Обломки збитої ракети над столицею впали в Голосіївському районі. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.  Моніторингові Telegram-канали повідомляють, що Київщина, попередньо, під атакою балістичних ракет. Також у Дарницькому районі столиці уламки збитої ракети пошкодили машину

Теги: влада Київ ракета

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