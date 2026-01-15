Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Росія вдарила по критичній інфраструктурі Житомирщини

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Росія вдарила по критичній інфраструктурі Житомирщини
У Житомирському та Коростенському районах виникли пожежі після російської атаки
фото: ДСНС (ілюстративне)

Унаслідок ворожих ударів ніхто не постраждав

Російські війська вночі 15 січня завдали ударів по об’єктах критичної інфраструктури у Житомирській області. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на очільника Житомирської ОВА Віталія Бунечка.

«Сьогодні вночі Росія завдала ударів по об'єктах критичної інфраструктури в Житомирському та Коростенському районах області. Внаслідок ударів з повітря ніхто не постраждав. Пожежі локалізовані», – каже він.

За словами чиновника, ремонтні бригади продовжують відновлювати критичну інфраструктуру, коли це дозволяє безпекова ситуація на об'єктах, що зазнали пошкоджень.

Нагадаємо, російський безпілотник влучив у центр Львова. Ворожий дрон атакував дитмайданчик на вулиці Степана Бандери. За попередніми даними, внаслідок удару ніхто не постраждав.

Як повідомлялося, під час ранкової ворожої атаки 15 січня у Солом'янському районі столиці зафіксовано влучання уламків безпілотника у житловий будинок. Удар прийшов на рівень технічного поверху. Внаслідок влучання зафіксовано руйнування стіни площею близько 4 кв. м без подальшого горіння. 

До слова, Київ зіткнувся з найскладнішою ситуацією в енергетиці та комунальній сфері за всі чотири роки повномасштабної війни. Через наслідки масованої атаки 9 січня столиця живе в режимі екстрених відключень, а сотні будинків досі залишаються без опалення.

Читайте також:

Теги: Житомирщина обстріл

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У Оболонському районі столиці сталася пожежа у 16-поверхівці
У Києві пролунали вибухи, горить квартира в Оболонському районі
Вчора, 08:16
Російські загарбники пошкодили цивільну інфраструктуру
Окупанти здійснили масовану атаку на Дніпропетровщину: є поранені
13 сiчня, 09:00
У 2025 році українці лише чотири рази могли видихнути без звуку сирен та загроз із неба
Стало відомо, скільки днів у 2025 році Україна прожила без атак РФ
2 сiчня, 05:09
Росіяни вбили папух та фазанів, які жили у еопарку в Харкові
Росіяни влучили КАБом по екопарку Харкова та вбили елітних птахів: є поранені люди та тварини
1 сiчня, 13:33
Російські терористи вдарили ракетою по Черкасах
На Святвечір окупанти вдарили по Алеї Героїв у Черкасах
24 грудня, 2025, 18:08
Через атаку росіян зайнялась пожежа
Окупанти вдарили по Запоріжжю: виникла пожежа
24 грудня, 2025, 04:25
Слава Дьомін поділився тим, що він опинився в епіцентрі атаки РФ
Український ведучий розповів, як опинився в епіцентрі удару шахеда на Київщині
23 грудня, 2025, 19:49
Вранці 22 грудня на Житомирщині відбувся схід вантажного поїзда
Аварія під Коростенем. «Укрзалізниця» повідомила, які потяги вирушать іншим маршрутом
22 грудня, 2025, 22:10
Потяг на Житомирщині зійшов з рейок через можливий удар безпілотника
Потяг на Житомирщині зійшов з рейок: стала відома причина
22 грудня, 2025, 10:18

Події в Україні

СБУ кваліфікувала удари по українській енергетиці як злочини проти людяності
СБУ кваліфікувала удари по українській енергетиці як злочини проти людяності
Удар по дитячому майданчику у Львові: соцмережі здивувала реакція комунальників
Удар по дитячому майданчику у Львові: соцмережі здивувала реакція комунальників
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Атака на Львів: який вигляд має памʼятник Бандері після удару (фото)
Атака на Львів: який вигляд має памʼятник Бандері після удару (фото)
Росія вдарила по критичній інфраструктурі Житомирщини
Росія вдарила по критичній інфраструктурі Житомирщини
Карта бойових дій в Україні станом на 15 січня 2026 року
Карта бойових дій в Україні станом на 15 січня 2026 року

Новини

Сенатор Грем закликав Конгрес посилити санкції проти Росії
Вчора, 09:49
В Україні великі морози: погода на 14 січня
Вчора, 05:59
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 13 січня
13 сiчня, 05:59
Привітання з Днем Тетяни: у прозі, віршах і яскравих листівках
12 сiчня, 06:30
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 12 січня
12 сiчня, 05:59
Тетянин день: історія свята, обряди, прикмети та заборони
11 сiчня, 21:21

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
7 сiчня, 13:18
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua