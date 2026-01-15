Росія вдарила по критичній інфраструктурі Житомирщини

У Житомирському та Коростенському районах виникли пожежі після російської атаки

Унаслідок ворожих ударів ніхто не постраждав

Російські війська вночі 15 січня завдали ударів по об’єктах критичної інфраструктури у Житомирській області. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на очільника Житомирської ОВА Віталія Бунечка.

«Сьогодні вночі Росія завдала ударів по об'єктах критичної інфраструктури в Житомирському та Коростенському районах області. Внаслідок ударів з повітря ніхто не постраждав. Пожежі локалізовані», – каже він.

За словами чиновника, ремонтні бригади продовжують відновлювати критичну інфраструктуру, коли це дозволяє безпекова ситуація на об'єктах, що зазнали пошкоджень.

Нагадаємо, російський безпілотник влучив у центр Львова. Ворожий дрон атакував дитмайданчик на вулиці Степана Бандери. За попередніми даними, внаслідок удару ніхто не постраждав.

Як повідомлялося, під час ранкової ворожої атаки 15 січня у Солом'янському районі столиці зафіксовано влучання уламків безпілотника у житловий будинок. Удар прийшов на рівень технічного поверху. Внаслідок влучання зафіксовано руйнування стіни площею близько 4 кв. м без подальшого горіння.

До слова, Київ зіткнувся з найскладнішою ситуацією в енергетиці та комунальній сфері за всі чотири роки повномасштабної війни. Через наслідки масованої атаки 9 січня столиця живе в режимі екстрених відключень, а сотні будинків досі залишаються без опалення.