Роздягли догола священника та катували бійця тероборони: оголошено підозру двом рашистам

Після тортур окупанти залишили бійця тероборони у підвалі без їжі та з мінімальною кількістю води на декілька днів

Російським капітану та майору повідомлено про підозру у жорстокому поводженні з військовополоненим і священнослужителем

За процесуального керівництва Броварської окружної прокуратури Київської області заочно повідомлено про підозру капітану та майору мотострілецької роти 15-ої «миротворчої» бригади 2-ої гвардійської загальновійськової армії центрального військового округу ЗС РФ у жорстокому поводженні з військовополоненим та цивільним населенням. Про це повідомляє Київська обласна прокуратура.

За даними слідства, у березні 2022 року, перебуваючи у селі Богданівка Броварського району, капітан наказав підлеглим шукати у населеному пункті військовослужбовців ЗСУ, Національної гвардії України, представників правоохоронних органів, територіальної оборони та колишніх учасників АТО. У подальшому необхідно було взяти останніх у полон та шляхом жорстокого поводження з ними отримати оперативну інформацію щодо сил оброни у регіоні.

На виконання злочинних наказів капітана окупанти взяли у полон бійця територіальної оборони села. Чоловікові одягнули кайданки та помістили його до підвального приміщення. Майор допитував полоненого. застосовуючи до нього фізичну силу, залякував та принижував його.

Коли чоловік знаходився на колінах зі скованими за спиною кайданками руками, майор завдавав удари прикладом автомата по спині, руках та ногах, наступав ногами на кінцівки й погрожував застосуванням зброї. Після всіх тортур чоловіка залишили у підвалі без їжі та з мінімальною кількістю води на декілька днів.

Пізніше його привели до центральної площі села Богданівка, звідки у той час здійснювалась евакуація цивільного населення, у тому числі й членів родини військовополоненого. У присутності мирних мешканців капітан «миротворчої» бригади бив беззбройного потерпілого, приставляв до голови пістолет та здійснював постріли у повітря.

Крім того, майор завдав тілесні ушкодження настоятелю храму у Богданівці. За його наказом священнослужитель зняв із себе весь одяг, після чого підозрюваний вдягнув йому на голову шапку так, щоб вона закривала йому очі, ліпкою стрічкою зв’язав руки за спиною та незаконно допитував.

Вищевказане кримінальне правопорушення розкрито спільними зусиллями прокурорів Броварської окружної прокуратури, співробітників СБУ, а також детективів НАБУ.

Досудове розслідування триває.

До слова, за тиждень Державне бюро розслідувань задокументувало близько двох десятків фактів катування місцевого населення міста Тростянець, що у Сумській області.