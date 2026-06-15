Уламок російської ракети впав на проїжджу частину біля Почайної (відео)

Незважаючи на небезпечну знахідку на дорозі, рух транспорту проспектом не перекривали

У Києві після масованої комбінованої атаки 15 червня на проспекті Степана Бандери виявили уламок російської ракети. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на місцеві пабліки.

Великий уламок упав прямо на проїжджу частину неподалік станції метро «Почайна».

«Почайна і частина ракети на проспекті Бандери…», – йдеться у повідомленнях в соцмережах.

На опублікованих кадрах видно, що поруч із місцем падіння вже чергують екіпаж поліції та карета швидкої допомоги. Попри небезпечну знахідку на дорозі, рух транспорту проспектом наразі не перекривали, автомобілі об'їжджають уламок.

Нагадаємо, цієї ночі Росія атакувала Україну. Найбільшого удару зазнав Київ. Окрім великою кількості пошкоджених будинків було влучання у Києво-Печерську Лавру. Унаслідок прямого влучання на території об'єкта всесвітньої спадщини Юнеско виникла масштабна пожежа – загорівся дах Успенського собору, пошкодження суттєві. Святині та богослужбові предмети з лаври встигли евакуювати.

У Києві у Печерському районі влучання в п'ятиповерховий житловий будинок. В Оболонському – внаслідок влучання, попередньо, сталася руйнація в житловому будинку між третім та четвертим поверхами. У Соломʼянському – влучання в дев'ятиповерховий житловий будинок.

Також внаслідок російської атаки виникла пожежа на Національній кіностудії імені Олександра Довженка. Влучання знищило найбільшу й найстарішу костюмну колекцію України. У студії зберігали близько ста тисяч костюмів і три мільйони одиниць різноманітного одягу. Влучання пошкодило також інші корпуси та будівлі кіностудії.