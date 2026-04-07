ТЕЦ-4 та ТЕЦ-6 майже знищені. Начальник Троєщини розповів про стан інфраструктури
Максим Бахматов вважає, що нічого не завадить Росії повторити удари по столичних ТЕЦ
Через масовані обстріли російськими окупантами столичні ТЕЦ мають суттєві пошкодження. Зокрема, ТЕЦ-6 пошкоджена на 80%. Про те, в якому стані київські ТЕЦ, в етері каналу ICTV розповів голова Деснянської районної державної адміністрації Максим Бахматов, інформує «Главком».
Голова Деснянської РДА повідомив, що внаслідок обстрілів Росії київська ТЕЦ-4 повністю знищена. Щодо ТЕЦ-6 – об'єкт постраждав на 80%.
Відомо, що ТЕЦ-4 (Дарницька ТЕЦ) забезпечує Дніпровський та Дарницький райони, а ТЕЦ-6 – Деснянський, Оболонський, Дніпровський і частину Дарницького. Очільник РДА зокрема нагадав, що через суттєві пошкодження понад тисяча київських будинків так і не мала тепла до завершення опалювального сезону.
Максим Бахматов вважає, що нічого не завадить Росії повторити удари по столичних ТЕЦ. «Київські ТЕЦ – пристріляна ціль для Путіна. Ракети в нього є. Він буде далі бити по ТЕЦ і він їх доб'є. Навіть, якщо ввалити 5 мільярдів. Він скаже: молодці, і знову ввалить», – заявив він.
Нагадаємо, на початку лютого 2026 року Дарницька ТЕЦ зазнала значних пошкоджень унаслідок російських атак на енергетичну інфраструктуру, через що частина житлових будинків у столиці залишилася без опалення. Відновлення об’єкта потребує тривалого часу та складних ремонтних робіт, а експерти оцінюють перспективи повернення станції до повноцінної роботи як довгострокові. Загалом відбудова пошкоджених теплоелектроцентралей може розтягнутися на кілька років і залежить від обсягів фінансування, наявності обладнання та безпекової ситуації.
Фахівці дослідили наслідки удару по Дарницькій теплоелектроцентралі під час атаки 3 лютого. На відновлення обладнання та систем знадобиться щонайменше два місяці, за умови відсутності нових обстрілів. Дарницька ТЕЦ постачала тепло більш ніж у 1100 багатоповерхових будинків. Уранці 3 лютого в цих будинках злили воду з систем опалення, щоб запобігти їх замерзанню. За попередніми висновками спеціалістів, об’єкт отримав критичні ушкодження.
Україна активно шукає радянські теплоелектроцентралі та електростанції у країнах Східної Європи, щоб використати їхні компоненти для модернізації власної енергосистеми.
До слова, заступник Кличка Валентин Мондриївський переконаний, що альтернативи відновлення ТЕЦ для Києва немає.
Коментарі — 0