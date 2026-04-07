Головна Київ Новини
search button user button menu button

ТЕЦ-4 та ТЕЦ-6 майже знищені. Начальник Троєщини розповів про стан інфраструктури

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
ТЕЦ-4 та ТЕЦ-6 майже знищені. Начальник Троєщини розповів про стан інфраструктури
Стан, у якому перебуває ТЕЦ-4 після останніх ворожих обстрілів
фото: ТОВ «Євро-Реконструкція»

Максим Бахматов вважає, що нічого не завадить Росії повторити удари по столичних ТЕЦ

Через масовані обстріли російськими окупантами столичні ТЕЦ мають суттєві пошкодження. Зокрема, ТЕЦ-6 пошкоджена на 80%. Про те, в якому стані київські ТЕЦ, в етері каналу ICTV розповів голова Деснянської районної державної адміністрації Максим Бахматов, інформує «Главком».  

Голова Деснянської РДА повідомив, що внаслідок обстрілів Росії київська ТЕЦ-4 повністю знищена. Щодо ТЕЦ-6 – об'єкт постраждав на 80%.

Відомо, що ТЕЦ-4 (Дарницька ТЕЦ) забезпечує Дніпровський та Дарницький райони, а ТЕЦ-6 – Деснянський, Оболонський, Дніпровський і частину Дарницького. Очільник РДА зокрема нагадав, що через суттєві пошкодження понад тисяча київських будинків так і не мала тепла до завершення опалювального сезону.

Максим Бахматов вважає, що нічого не завадить Росії повторити удари по столичних ТЕЦ. «Київські ТЕЦ – пристріляна ціль для Путіна. Ракети в нього є. Він буде далі бити по ТЕЦ і він їх доб'є. Навіть, якщо ввалити 5 мільярдів. Він скаже: молодці, і знову ввалить», – заявив він.  

Підписуйтеся на канал «Главкома» у мережі Х

Нагадаємо, на початку лютого 2026 року Дарницька ТЕЦ зазнала значних пошкоджень унаслідок російських атак на енергетичну інфраструктуру, через що частина житлових будинків у столиці залишилася без опалення. Відновлення об’єкта потребує тривалого часу та складних ремонтних робіт, а експерти оцінюють перспективи повернення станції до повноцінної роботи як довгострокові. Загалом відбудова пошкоджених теплоелектроцентралей може розтягнутися на кілька років і залежить від обсягів фінансування, наявності обладнання та безпекової ситуації.

Фахівці дослідили наслідки удару по Дарницькій теплоелектроцентралі під час атаки 3 лютого. На відновлення обладнання та систем знадобиться щонайменше два місяці, за умови відсутності нових обстрілів. Дарницька ТЕЦ постачала тепло більш ніж у 1100 багатоповерхових будинків. Уранці 3 лютого в цих будинках злили воду з систем опалення, щоб запобігти їх замерзанню. За попередніми висновками спеціалістів, об’єкт отримав критичні ушкодження.

Україна активно шукає радянські теплоелектроцентралі та електростанції у країнах Східної Європи, щоб використати їхні компоненти для модернізації власної енергосистеми. 

До слова, заступник Кличка Валентин Мондриївський переконаний, що альтернативи відновлення ТЕЦ для Києва немає.

Теги: Київ ТЕЦ опалення Максим Бахматов

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Новини

Новини

Прес-релізи

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua