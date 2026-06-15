Рух пішоходів підземним переходом на Майдані Незалежності обмежено до 17 червня

«Київавтодор» перепрошує за тимчасові незручності та простть пішоходів враховувати обмеження під час планування маршруту

Фахівці проводитимуть ремонтні роботи на виході до вулиць Мала Житомирська та Софіївська

Із 15 до 17 червня частково обмежуватимуть рух пішоходів підземним переходом на Майдані Незалежності в Шевченківському районі. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на у КК «Київавтодор».

Фахівці проводитимуть ремонтні роботи на виході до вулиць Мала Житомирська та Софіївська.

У комунальній корпорації «Київавтодор» перепрошують за тимчасові незручності та просять пішоходів враховувати обмеження під час планування маршруту.

Нагадаємо, у столиці тривають масштабні дорожні роботи на Борщагівському напрямку. Через ремонтні роботи буде частково обмежено рух транспорту на важливому шляхопроводі, розташованому на перетині Кільцевої дороги з проспектом Леся Курбаса. Обмеження триватимуть до 5 липня.

Також у Києві триває капітальний ремонт вулиці Міської, розпочатий у березні. На цій ділянці планують не лише оновити покриття, а й суттєво підвищити пропускну спроможність. Дорожники вже проклали понад 600 метрів нової дощової каналізації більшого діаметра. Наразі триває підготовка основи дороги під майбутнє асфальтування.

До 15 вересня обмежуватимуть рух пішоходів мостом на перетині Берестейського проспекту з Кільцевою дорогою.