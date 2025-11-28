Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

В Україні з’явиться перша платна дорога. Де її побудують

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
google social img telegram social img facebook social img
В Україні з’явиться перша платна дорога. Де її побудують
Платні дороги в Україні планують побудувати у напрямках, які є найбільш завантаженими
фото: 032.ua

Новий автобан буде утримуватись в умовах концесії

Влада планує побудувати в Україні перший платний автобан. Його хочуть відкрити від Ковеля до пункту пропуску «Ягодин-Дорогуськ» на кордоні з Польщею. Про це розповів заступник міністра розвитку громад і територій Сергій Деркач в інтерв'ю сайту ЦТС, передає «Главком».

«Це перший кейс, у якому ми розглядали дорогу можливу для приватного публічного партнерства. Йшлося про її ремонт і розбудову в чотири смуги. З іншого боку Польща будує автобан і його добре було б продовжити до Ковеля – там є і залізничний вузол, і далі дорожній вузол. Це буде хороший кейс, який ми спробуємо відпрацювати», – заявив Сергій Деркач. Він розповів, що є різні варіанти доріг, які можуть побудувати на шляху до пункту пропуску «Ягодин-Дорогуськ», та які будуть утримувати приватні компанії на умовах концесії.

Сергій Деркач зауважує, що це один з найкращих способів залучення коштів. До того ж йдеться не про ремонт, а повну реконструкцію та будівництво нових трас. Заступник пояснив, що вибір будівництва платних доріг саме до пунктів пропуску на кордоні, пояснюється тим, що ці напрямки є найбільш завантаженими. «Для того, щоб вибудувати фінансову модель, потрібно знати кількість транспортних засобів, щоб ця дорога була цікава, щоб хтось платив за її використання», – зазначив заступник міністра.

Раніше «Главком» писав про те, що Мінрозвитку планує нову автомобільну реформу. В Україні планують посилити контроль транспортних засобів. Заступник міністра розвитку громад і територій Сергій Деркач заявив про плани впровадження обов’язкового контролю для всіх транспортних засобів, а також легкових авто. Нині в Україні діє лише технічний контроль для комерційних вантажівок та автобусів, для європейських країн це є обов’язковою умовою. Однак найближчим часом в Україні планують запровадити придорожній технічний контроль.

Повідомлялося, що в Україні патрульні штрафують авто зі США. В Україні інспектори зупиняють водіїв автомобілів зі США через одну важливу деталь. Річ у тім, що ці авто не відповідають деяким технічним стандартам. Українські норми ДСТУ передбачають жовтий колір поворотників, однак в авто, які пригнані зі США, вони частіше за все червоні.  

Читайте також:

Теги: економіка дороги будівництво кордон

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Литовський уряд прийняв рішення закрити кордон з Білоруссю до 30 листопада 2025 року
Стало відомо, на який період Литва закрила кордон з Білоруссю
30 жовтня, 01:36
Роботи виконуватимуться поетапно окремими ремонтними картами
У Києві частково зміниться рух Броварським проспектом
2 листопада, 17:11
На пунктах пропуску «Ягодин – Дорогуськ» та «Устилуг – Зосин» можливе сповільнення руху
Митниця попередила про затримки на кордоні з Польщею: причина
3 листопада, 10:59
В Україні стартувало будівництво другої євроколії
В Україні стартувало будівництво другої євроколії
6 листопада, 23:59
НАБУ розслідує розкрадання на фортифікаціях Полтавської ОВА
Полтавська ОВА під підозрою: НАБУ веде 14 розслідувань
7 листопада, 21:32
Литва посилює контроль над транзитною зоною в Калінінграді
Литва посилює контроль над транзитною зоною в Калінінграді
15 листопада, 07:16
Енергоємні підприємства вже вичерпали запас міцності, зазначив Біленький
Промисловість на межі зупинки: Федерація металургів попереджає про наслідки підвищення тарифу на передачу електроенергії
4 листопада, 14:22
У записах, оприлюднених НАБУ і САП, Міндіч, фігурант розслідування масштабної корупційної схеми в енергетиці, обговорював «консервацію» цього будівництва, в яке щомісяця вкладалися сотні тисяч доларів
Будівництво у Козині, обговорюване у «плівках Міндіча», пов'язане з Чернишовим: розслідування
12 листопада, 14:22
20 листопада орієнтовно з 9:30 до 16:30 тролейбуси курсуватимуть за зміненими маршрутами 
Через ремонт на Братиславській змінено маршрути двох тролейбусів
19 листопада, 15:27

Суспільство

ВМС показали відео з ураженням командного пункту росіян на аеродромі «Саки» у Криму
ВМС показали відео з ураженням командного пункту росіян на аеродромі «Саки» у Криму
В Україні з’явиться перша платна дорога. Де її побудують
В Україні з’явиться перша платна дорога. Де її побудують
Яке релігійне свято відзначається 29 листопада 2025: традиції та молитва
Яке релігійне свято відзначається 29 листопада 2025: традиції та молитва
«Укрпошта» не дозволила переказати 1000 грн Зеленського на благодійний фонд: засновниця фонду відреагувала
«Укрпошта» не дозволила переказати 1000 грн Зеленського на благодійний фонд: засновниця фонду відреагувала
МАГАТЕ перевірить захисну арку ЧАЕС після удару дрона
МАГАТЕ перевірить захисну арку ЧАЕС після удару дрона
«П’яна» ДТП. Народний артист Ступка проведе три роки у виправному центрі
«П’яна» ДТП. Народний артист Ступка проведе три роки у виправному центрі

Новини

Чому деяким українцям не приходить «тисяча від Зеленського». Мінсоцполітики дало відповідь
Сьогодні, 16:47
У Києві оголошено I рівень небезпечності через густий туман. Про що попереджають киян
Сьогодні, 15:35
В Україні запущено систему регулярної підтримки армії «Підписка на військо»: що відомо
Вчора, 20:02
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 27 листопада
Вчора, 05:57
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 26 листопада 2025
26 листопада, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 25 листопада
25 листопада, 06:01

Прес-релізи

Українські банки залишаються надійними
Українські банки залишаються надійними
26 листопада, 20:15
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua