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У вихідні низка столичних автобусів та тролейбус № 34 курсуватимуть зі змінами: перелік

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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У вихідні низка столичних автобусів та тролейбус № 34 курсуватимуть зі змінами: перелік
Транспорт курсуватиме зі змінами із початку руху до закінчення ярмарків
фото: Oles Oliinyk

У суботу, 19 липня, змінять маршрути автобуси №№ 33, 39, 63, 81, 101 та тролейбус № 34

Цими вихідними, 19 та 20 липня, низка столичних автобусів і тролейбус № 34 курсуватимуть зі змінами руху через заплановані продовольчі ярмарки на вулицях Голосіївській, Кубанської України, Миколи Закревського, Йорданській і Татарській. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на комунальне підприємство «Київпастранс».

Зокрема, в суботу, 19 липня, змінять маршрути автобуси №№ 33, 39, 63, 81, 101 та тролейбус № 34, а в неділю, 20 липня, – автобус № 31.

Так, із початку руху до закінчення ярмарків транспорт курсуватиме:

  • автобус № 33 – вул. Академіка Кухаря – вул. Кіото – вул. Мілютенка – просп. Лісовий – вул. Космонавта Поповича до вул. Кубанської України – вул. Космонавта Поповича – просп. Лісовий – вул. Мілютенка – вул. Кіото – просп. Броварський – вул. Академіка Кухаря;
  • автобус № 39 – в напрямку руху до Лисогірського провулку від просп. Голосіївський – просп. Науки – вул. Лисогірська (до транспортної розв’язки на перетині з вул. Ракетною та вул. Панорамною) – вул. Лисогірська – пров. Лисогірський, у зворотному напрямку за власним маршрутом;
  • автобус № 63 – від ст. м. «Червоний Хутір» до вул. Кубанської України;
  • автобус № 81 – вул. Академіка Кухаря – вул. Кіото – вул. Кубанської України – просп. Лісовий – вул. Космонавта Поповича до вул. Кубанської України – вул. Космонавта Поповича – просп. Лісовий – вул. Кубанської України – вул. Кіото – просп. Броварський – вул. Академіка Кухаря;
  • автобус № 101 – від станції метро «Почайна» до просп. Червоної Калини за власним маршрутом, далі вул. Рональда Рейгана – вул. Миколи Закревського, далі за власним маршрутом;
  • автобус № 31 – ст. м. «Політехнічний інститут» – просп. Берестейський – вул. Богдана Гаврилишина – вул. Довнар-Запольського – вул. Дегтярівська – вул. Білоруська – вул. Деревлянська – вул. Юрія Іллєнка – вул. Академіка Ромоданова – вул. Загорівська – вул. Князя Володимира Мономаха – вул. Татарська.
  • тролейбус № 34 – від вул. Північної до просп. Степана Бандери.

У «Київпастрансі» перепрошують за тимчасові незручності.

Нагадаємо, орієнтовно до кінця 2025 року на мосту через річку Десенка частково обмежено рух транспорту. Обмеження стосується другої, третьої та четвертої смуг у напрямку станції метро «Почайна». Для проїзду організовано дві відокремлені смуги протилежною стороною мосту в напрямку житлового масиву Троєщина. Рух громадського транспорту з лівого на правий берег здійснюється без змін – крайньою правою смугою, призначеною для маршрутних транспортних засобів.

Раніше повідомлялося, що Кабінет міністрів України затвердив правила перевезення тварин у міжміських та міжнародних автобусах, розроблені Міністерством розвитку громад та територій спільно з організацією порятунку тварин і довкілля UAnimals.

До слова, з 14 липня до 22 серпня київський фунікулер зачинять на щорічний плановий ремонт.Ремонтні роботи проводять влітку через найменший пасажиропотік. У липні-серпні фунікулером користуються до 2 тис. пасажирів на день, що майже вдвічі менше, ніж в інші сезони.

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Теги: Київ вихідні метро транспорт Київпастранс автобус громадський транспорт

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