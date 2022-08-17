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Підрив будівлі СБУ в Лисичанську: з'явилися нові деталі

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Підрив будівлі СБУ в Лисичанську: з'явилися нові деталі
У Лисичанську «злетіли у повітря» близько сотні окупантів
скрін з відео

Внаслідок вибуху загинуло близько 20 представників ФСБ

Вчора внаслідок вибуху в тимчасово окупованому Лисичанську була вщент зруйнована будівля СБУ, у якій знаходився штаб рашистів. Загинуло керівництво 2-армійського корпусу та орієнтовно 20 представників російської ФСБ. Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

«В окупованому Лисичанську «злетіло у повітря» не лише керівництво 2-го армійського корпусу, але й ФСБшники», – зазначив Гайдай.

Як повідомлялося, всього внаслідок вибуху в Лисичанську загинули близько сотні загарбників.

Нагадаємо, у неділю, 14 серпня, в окупованій Попасній на Луганщині під удар потрапив штаб російських найманців з приватної військової компанії «Вагнера».  Гайдай повідомив, що ЗСУ вдало відпрацювали по ворожому штабу, на який навів один із представників росЗМІ. Зазначалось, що внаслідок удару могли загинути щонайменше 100 «вагнерівців».

До слова, триває 175-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Окупанти продовжують зосереджувати зусилля на Бахмутському і Новопавлівському напрямках Донеччини і безуспішно намагаються наступати на Півдні України. 

Від початку повномасштабного вторгнення рашистів на територію України, захисники вже знищили 44100 окупантів та 1886 їхніх танків. За останню добу військові ліквідували 200 загарбників.

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Теги: війна в Україні війна Україна ЗСУ росія окупанти ФСБ Луганщина

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