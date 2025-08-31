Головна Країна Кримінал
search button user button menu button

Окупант розстріляв цивільного на Донеччині: прокуратура розпочала розслідування

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
Окупант розстріляв цивільного на Донеччині: прокуратура розпочала розслідування
Російський військовий застрелив місцевого жителя
скриншот з відео

Окупант вбив цивільного мешканця на подвір'ї будинку

Російський військовий з автоматичної зброї вбив цивільного в Новоекономічному на Донеччині. Прокуратура розпочала розслідування чергового воєнного злочину, передає «Главком».

Мережею поширилось відео, на якому задокументовано черговий воєнний злочин російських військ проти цивільного населення.

За даними слідства, 28 серпня 2025 року в селищі Новоекономічне Покровського району окупант сховався за гаражем приватного домоволодіння. Побачивши на подвір’ї чоловіка, він здійснив прицільний постріл та вбив цивільного з автоматичної зброї.

«До Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за фактом воєнного злочину, що спричинив загибель людини (ч. 2 ст. 438 КК України). Наразі поводяться невідкладні слідчі (розшукові) дії, направлені на встановлення особи загиблого та причетного до скоєння вказаного злочину військовослужбовця РФ», – йдеться у повідомленні.

Зауважимо, на Донеччині аеророзвідники 1-го корпусу Національної гвардії «Азов» зафіксували черговий воєнний злочин, вчинений окупантами. Російський військовий застрелив місцевого жителя.

Трагедія трапилась у четвер, 28 серпня, в одному з сіл Покровського району. Під час аеророзвідки військові «Азову» зафіксували вбивство місцевого жителя, вчинене російським військовим. На кадрах, що зняв дрон «азовців», видно, що окупант розстріляв літнього чоловіка у цивільному одязі.

До слова, полонений російський окупант, який розстрілював цивільних під Куп'янськом, отримав довічне тюремне ув’язнення.

Раніше СБУ також оголосила підозру іншому полоненому окупанту, який брав участь у розстрілах полонених воїнів ЗСУ під час повторного вторгнення на Харківщину у 2024 році.

Читайте також:

Теги: прокуратура розслідування злочин Донеччина

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

За словами Лубківського, Парубій став для України опорою міцнішою, ніж камені
Дипломат одним фото пояснив роль Андрія Парубія у історії України
Вчора, 16:58
Серія смертей туристів сколихнула популярний тайський острів
Загадкові смерті на курортному острові Таїланду: влада б'є на сполох
28 серпня, 03:31
Військовослужбовець із Вінниці Михайло Савчук дивиться на зруйнований будинок.
Доки військовий лікувався після поранення, невідомі знесли його будинок
24 серпня, 20:15
Орієнтовна вартість вилученого товару становить понад 12 млн грн
На Київщині викрито групу осіб, які збували контрафактні сигарети відомих світових брендів (фото)
22 серпня, 09:08
Росіяни свідомо цілили по місцевому ринку
Окупанти обстріляли ринок у Костянтинівці: є жертви
20 серпня, 17:10
Військовий наніс збитків державі на 430 тис. грн
На Миколаївщині заступник командира військової частини незаконно нарахував 430 тис. грн підлеглому
18 серпня, 15:33
Сили оборони відкинули окупантів біля Добропілля
Успіхи ЗСУ на фронті, прогноз Трампа перед зустріччю із Путіним. Головне за 15 серпня
15 серпня, 21:37
Росіяни застосовують тактику просочення малими групами повз першу лінію оборони
ЗСУ повідомили про ситуацію біля Покровська та Добропілля
12 серпня, 15:12
Один з підозрюваних є іноземцем
У Києві двох юнаків підозрюють у зґвалтуванні 12-річної дівчинки
5 серпня, 12:34

Кримінал

Окупант розстріляв цивільного на Донеччині: прокуратура розпочала розслідування
Окупант розстріляв цивільного на Донеччині: прокуратура розпочала розслідування
Поліція повідомила, кого розшукують через убивство Парубія
Поліція повідомила, кого розшукують через убивство Парубія
СБУ повідомила, чи пов’язані вбивства Андрія Парубія та Ірини Фаріон
СБУ повідомила, чи пов’язані вбивства Андрія Парубія та Ірини Фаріон
Убивство Андрія Парубія: правоохоронці повідомили про російський слід
Убивство Андрія Парубія: правоохоронці повідомили про російський слід
Вбивство Андрія Парубія: фото, відео та подробиці з місця злочину
Вбивство Андрія Парубія: фото, відео та подробиці з місця злочину
Вбивство Андрія Парубія у Львові: оголошено спецоперацію «Сирена»
Вбивство Андрія Парубія у Львові: оголошено спецоперацію «Сирена»

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
283K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 31 серпня: ситуація на фронті
113K
Карта повітряних тривог України онлайн 31 серпня 2025
7748
Дипломат одним фото пояснив роль Андрія Парубія у історії України
3774
Календар рибалки на вересень 2025 року: коли і на що клює найкраще
3713
Чорновол може повернутися у Верховну Раду після загибелі Парубія
3655
Привітання з Днем шахтаря: яскраві листівки, історія свята, привітання у прозі та віршах

Новини

Привітання з Днем шахтаря: яскраві листівки, історія свята, привітання у прозі та віршах
Сьогодні, 06:38
Неправильна передача показів за електроенергю: ДТЕК поділився алгоритмом
Сьогодні, 00:00
До 4 тис. грн кожному: уряд збільшив розміри виплат для певної категорії осіб
Сьогодні, 00:00
У Львові вбито Андрія Парубія (оновлено)
Вчора, 12:38
День авіації – особливе свято для України: яскраві листівки, історія свята, привітання у прозі та віршах
Вчора, 04:15
Міністр оборони Бельгії назвав умову для розміщення військ в Україні
29 серпня, 14:08

Прес-релізи

У Києві пройде перший міжнародний форум United by Mining
У Києві пройде перший міжнародний форум United by Mining
29 серпня, 10:15
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua