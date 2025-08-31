Окупант розстріляв цивільного на Донеччині: прокуратура розпочала розслідування

Окупант вбив цивільного мешканця на подвір'ї будинку

Російський військовий з автоматичної зброї вбив цивільного в Новоекономічному на Донеччині. Прокуратура розпочала розслідування чергового воєнного злочину, передає «Главком».

Мережею поширилось відео, на якому задокументовано черговий воєнний злочин російських військ проти цивільного населення.

За даними слідства, 28 серпня 2025 року в селищі Новоекономічне Покровського району окупант сховався за гаражем приватного домоволодіння. Побачивши на подвір’ї чоловіка, він здійснив прицільний постріл та вбив цивільного з автоматичної зброї.

Подію 28 серпня зафіксувала аеророзвідка бійців 1-го корпусу НГУ «Азов». pic.twitter.com/uuAYEMx91M — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) August 30, 2025

«До Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за фактом воєнного злочину, що спричинив загибель людини (ч. 2 ст. 438 КК України). Наразі поводяться невідкладні слідчі (розшукові) дії, направлені на встановлення особи загиблого та причетного до скоєння вказаного злочину військовослужбовця РФ», – йдеться у повідомленні.

До слова, полонений російський окупант, який розстрілював цивільних під Куп'янськом, отримав довічне тюремне ув’язнення.

Раніше СБУ також оголосила підозру іншому полоненому окупанту, який брав участь у розстрілах полонених воїнів ЗСУ під час повторного вторгнення на Харківщину у 2024 році.