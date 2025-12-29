Прибирання снігу у Києві: скільки спецтехніки задіяно

Комунальники першочергово очищають від снігу головні магістралі, мости, спуски і підйоми

На прибудинкових територіях сніг прибирають працівники керуючих компаній

У столиці з ночі триває прибирання снігу та обробка доріг протиожеледними засобами. Задіяли 248 одиниць спецтехніки «Київавтодору». Про це інформує «Главком» із посиланням на пресслужбу КМДА.

Зазначається, що комунальники першочергово очищають від снігу головні магістралі, мости, спуски і підйоми.

Ще 292 працівники у складі 42 бригад із ручного прибирання «Київавтодору» розчищають та обробляють зупинки, вузькі тротуари, сходи, острівці безпеки, пішохідні переходи.

На прибудинкових територіях сніг прибирають працівники керуючих компаній.

У парках і скверах працюють «зеленбудівці», до прибирання снігу залучено 68 одиниць спецтехніки та 754 працівники.

Нагадаємо, сьогодні, 29 грудня, у Києві хмарно, йтиме сніг. На дорогах ожеледиця. Вітер північно-західний, 7-12 м/с, вночі та вранці пориви 15-20 м/с, хуртовина. Температура по Київській області вночі 1-6° морозу, вдень від 4° морозу до 1° тепла, у столиці вночі 2-4° морозу, вдень близько 0°.

Синоптики попереджають про небезпечні метеорологічні явища по території Київщини та Києва – I рівень небезпечності, жовтий. Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту.

Як відомо, цього тижня в Україні пануватиме справжня зимова погода. На зміну відносно спокійному грудню прийде суттєве похолодання, яке супроводжуватиметься опадами у вигляді мокрого снігу та дощу. Новорічна ніч обіцяє бути морозною, що додасть потужного зимового настрою.