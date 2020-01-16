Суди відмовилися розглядати позов прокуратури щодо незаконності висотки біля «Зоряного»



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На вул. Московській, 8 планується будівництво торгово-офісного комплексу Arsenal Plaza висотою майже 51 м

Департамент містобудування КМДА дозволив компанії «Філософія Девелопмента» звести в історичному центрі Києва бізнес-центр висотою майже 51 м

Шостий апеляційний адмінсуд повернув заступнику прокурора Києва позов про визнання протиправними дій Департаменту містобудування та архітектури КМДА з видачі містобудівних умов та обмежень на реконструкцію корпусу № 4 (літ. Е) заводу «Арсенал» під адміністративну будівлю з паркінгом по вул. Московська, 8 (перехрестя вулиці Московської та Кловського узвозу) у Печерському районі Києва. Про це свідчить постанова суду від 13 січня.

Прокуратура встановила, що Департамент містобудування з порушенням вимог мостобудівного законодавства без дотримання гранично допустимої висоти об’єкту та всупереч положенням діючого Генплану 20 серпня 2019 року видав компанії «Філософія Девелопмента» містобудівні умови та обмеження для реконструкції корпусу № 4 (літ. Е) під адміністративну будівлю з паркінгом по вул. Московська, 8.

З метою з’ясування позиції Київради прокуратура направила кілька листів. Та Київрада доручила їх розгляд самому Департаменту містобудування. Як зазначили у прокуратурі – незаконно.

26 листопада Окружний адмінсуд Києва, ухвалу якого без змін 13 січня залишив апеляційний суд, повернув позовну заяву заступнику прокурора м. Києва у зв’язку з відсутністю підстав для звернення прокурора до суду з цим позовом.

Зокрема, суд вказав, що прокурор не довів, що Київрада тривалий час була бездіяльною щодо захисту інтересів держави і не вживала заходи цивільно-правового характеру, а відтак саме прокуратура мала подати такий позов, щоб їх захистити. Зокрема, суд послався на те, що Київрада доручила Департаменту містобудування розібратися, і останній 1 листопада 2019 року повідомив прокуратурі про те, що інспектор Департаменту ДАБІ у Києві 18.10.2019 зупинив дію вказаних містобудівних умов та обмежень.

Однак, варто наголосити, що у той же час Департамент містобудування оскаржив рішення інспектора в ОАСКу, і вже 18 грудня 2019 року воно було скасоване.

Як відомо, вул. Московська, 8 знаходиться в Центральному історичному ареалі Києва, де існує обмеження щодо висоти – не вище 27 м.

На початку квітня цього року корпус заводу «Арсенал» з ділянкою по вул. Московська, 8 (перехрестя вулиці Московської та Кловського узвозу) за 563,71 млн грн були продані на аукціоні. Добровільний продаж провів «Укргазбанк» через СЕТАМ.

Раніше повідомлялося, що на 1,36 га по вул. Московській, 8 планується будівництво торгово-офісного комплексу Arsenal Plaza. Наприкінці серпня Департамент містобудування КМДА погодило висоту цього об’єкту на рівні майже 51 м.

У вересні цього року столична Держархбудінспекція погодила початок будівельних робіт з реконструкції корпусу заводу «Арсенал» під адміністративну будівлю з паркінгом.

Замовником будівництва є ТОВ «Філософія девелопмент», яке у квітні цього року купило на аукціоні СЕТАМу корпус заводу з ділянкою за 563,71 млн грн. «Філософія девелопмента» пов’язане з корпорацією «Укрбуд» екснардепа Максима Микитася.

Підрядником будівництва є ТОВ «Девіжн Констракшн», засновниками якого є Анатолій Мовчан (80%) і ПАТ «ЗНВКІФ «Авераж» (20%), бенефіціаром якого є Дмитро Буряк. Російський бізнесмен Дмитро Буряк відомий на ринку як девелопер будівельних проектів «DeVision» у Литві та Україні, а також виробник біологічно активних добавок.

Джерело: Наші гроші