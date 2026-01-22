Ранкова атака на Київщину: уламки дрона впали на територію дитсадка

Персонал дитсадочку і діти в момент атаки перебували в укритті

На Київщині у кількох громадах фіксують падіння уламків російського дрона внаслідок атаки РФ 22 січня. Про це повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Микола Калашник, інформує «Главком».

За даними голови КОВА, у Вишгородському районі вибуховою хвилею пошкоджені вікна житлового приватного будинку. Минулося без поранених.

Калашник повідомив, що уламки дрона також впали на територію дитячого садка, але персонал і діти в цей момент перебували в укритті – це врятувало їм життя. Пошкоджень внаслідок падіння немає.

«Укриття – це не формальність, а реальний захист життя», – зазначив Калашник.

Служби продовжують обстеження та фіксацію наслідків атаки.

Нагадаємо, повітряну тривогу у Києві та низці областей було оголошено о 10:48, повітряні сили ЗСУ попереджали про загрозу російських БпЛА. О 11:27 пролунав відбій. О13:10 в Києві та низці областей знову оголошено повітряну тривогу.

Раніше повідомлялося, що Кривий Ріг понад 10 годин перебував під атакою БпЛА. Зокрема, росіяни вдарили по місту балістичною ракетою. Окупанти здійснили ракетний удар по Кривому Рогу. За попередньою інформацією, постраждали п'ять людей, серед них дитина.

До слова, у ніч на 20 січня під час обстрілу України Росія, ймовірно, вперше використала навчальні ракети РМ-48У, які спочатку призначалися як приманки під час тренувань протиповітряної оборони.