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Майже тисяча чоловіків у столиці минулого року поскаржилися на домашнє насильство

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Майже тисяча чоловіків у столиці минулого року поскаржилися на домашнє насильство
У 2023 році звернень на телефон довіри Київського міського центру через домашнє насильство надійшло на 42% більше, ніж торік
фото з відкритих джерел

У 2023 році на телефон довіри надійшло 4 931 звернення щодо домашнього насильства

Торік на телефон довіри Київського міського Центру гендерної рівності, запобігання та протидії насильству звернулися 832 чоловіки щодо домашнього насильства. Про це повідомила заступниця голови КМДА Марина Хонда на своїй сторінці у Facebook.

Як зазначила заступниця Кличка, у 2023 році на телефон довіри надійшло 4 931 звернення щодо домашнього насильства, зокрема по допомогу звернулися 4 099 жінок та 832 чоловіки.

«Це майже на 42% більше звернень, ніж у 2022 році. Також фахівці мобільних бригад соціально-психологічної допомоги надали 1 198 консультацій. Збільшення кількості звернень щодо домашнього насильства не означає, що кількість випадків насильства в сім’ях обов’язково зросла. Це також може бути пов’язано з тим, що постраждалі від домашнього насильства знають куди та до кого їм звернутися по фахову допомогу і підтримку», – зазначила вона.

За словами Хонди, протягом 2023 року в кімнатах кризового реагування перебували 252 людини (144 жінки, 101 дитина та 7 чоловіків), а в притулку – 35 (18 жінок та 17 дітей).

Зазначимо, у 2023 році в Києві 23 людини звернулися за отриманням статусу постраждалих від торгівлі людьми.

До слова, майже кожен п’ятий киянин чи киянка відчуває самотність, про що свідчать результати опитування щодо ментального здоров’я в застосунку «Київ Цифровий».

Читайте також: Заступниця голови КМДА Марина Хонда: Притулки для жертв насильства переповнені
Теги: Марина Хонда Київ чоловік домашнє насильство жінка

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