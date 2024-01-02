Масована ракетна атака на Київ: Кличко повідомив про влучання
У деяких районах міста тимчасово відсутній тиск у водопровідній мережі
Унаслідок ракетного обстрілу РФ сьогодні зранку, 2 січня, у Подільському районі столиці є влучання на територію обʼєкту цивільної інфраструктури. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.
«У Подільському районі попередньо - влучання на територію обʼєкту цивільної інфраструктури. Всі служби прямують на місце.
Також у Подільському районі пошкоджено газову трубу», –.написав Кличко.
Мер столиці також повідомив, у деяких районах тимчасово відсутній тиск у водопровідній мережі.
Нагадаємо, за даними Київської міської військової адміністрації, в Печерському районі зафіксовано ще падіння решток на житловий будинок. Інформація уточнюється.
Оболонському районі рештки ракети впали на територію складських приміщень.
Також в Голосіївському районі - на відкритій ділянці. Оперативні служби слідують на місця.
Попередньо, зафіксовано падіння решток і в Святошинському районі. Інформація уточнюється.
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