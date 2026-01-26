Росіяни вдруге за ніч атакували Запоріжжя

В одній з уражених споруд сталося займання

Унаслідок ворожої атаки пошкоджено житлові будинки

Російські терористи повторно атакували Запоріжжя, завдавши чотири удари по місту. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на очільника Запорізької ОВА Івана Федорова.

Зазначається, що унаслідок атаки пошкоджені приватні будинки. В одній з осель сталося займання. Рятувальники приборкали вогонь. За попередньою інформацією, ніхто не постраждав.

Нагадаємо, уночі 26 січня російська окупаційна армія атакувала безпілотниками Запоріжжя та область. Федоров повідомив, що окупанти атакували Запорізький район. Через удар у Вільнянську здійнялася пожежа, пошкоджені багатоповерхівки – вибиті вікна, понівечені фасади.

Як повідомлялося, у ніч на 25 січня російські терористи вкотре атакували Харків ударними дронами.

До слова, у ніч проти 24 січня російські окупанти атакували столицю ударними дронами та ракетами різних типів. Однією з ціллю атаки ворога стала кондитерська фабрика Roshen, що у Голосіївському районі Києва.