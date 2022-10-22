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Над Київщиною збито російську ракету (фото)

Надія Карбунар
glavcom.ua
Над Київщиною збито російську ракету (фото)
Уламки збитої ракети впали у лісосмугу
фото: Андрій Нєбитов/Telegram

Потерпілих та руйнувань немає, уламки впали на територію лісового масиву

Ракету окупантів збили українські військові над одним із районів Київської області. Про це повідомив начальника Головного управління Нацполіції в Київській області Андрій Нєбитов.

«Потерпілих та руйнувань немає, уламки впали на територію лісового масиву», – розповів він.

Нєбитов закликав усіх залишатись в укриттях під час повітряної тривоги.

Як відомо, уранці 22 жовтня з’явилися повідомлення про вибухи та перебої зі світлом у Рівненській області.

Нагадаємо, львів’яни вранці 22 жовтня чули вибухи. В області працювала ППО.

Раніше над Дністровським районом Чернівецької області літак ЗСУ збив ракету, яка впала в озеро.

Крім того, у Хмельницькій області вранці 22 жовтня було чути вибухи. Місто Хмельницький залишилося без електрики.

Також у суботу, 22 жовтня, вранці під час повітряної тривоги прогримів вибух в Одеській області. Радник Одеської ОВА Сергій Братчук закликав не поширювати неперевірену інформацію і перебувати в укриттях.

Близько 8:30 під час масштабної повітряної тривоги на Київщині прогриміли вибухи. Як повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба, в області працює ППО.

 

Теги: Telegram вибух військові літак місто радник

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