Над Київщиною збито російську ракету (фото)

Потерпілих та руйнувань немає, уламки впали на територію лісового масиву

Ракету окупантів збили українські військові над одним із районів Київської області. Про це повідомив начальника Головного управління Нацполіції в Київській області Андрій Нєбитов.

«Потерпілих та руйнувань немає, уламки впали на територію лісового масиву», – розповів він.

Нєбитов закликав усіх залишатись в укриттях під час повітряної тривоги.

Як відомо, уранці 22 жовтня з’явилися повідомлення про вибухи та перебої зі світлом у Рівненській області.

Нагадаємо, львів’яни вранці 22 жовтня чули вибухи. В області працювала ППО.

Раніше над Дністровським районом Чернівецької області літак ЗСУ збив ракету, яка впала в озеро.

Крім того, у Хмельницькій області вранці 22 жовтня було чути вибухи. Місто Хмельницький залишилося без електрики.

Також у суботу, 22 жовтня, вранці під час повітряної тривоги прогримів вибух в Одеській області. Радник Одеської ОВА Сергій Братчук закликав не поширювати неперевірену інформацію і перебувати в укриттях.

Близько 8:30 під час масштабної повітряної тривоги на Київщині прогриміли вибухи. Як повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба, в області працює ППО.