Палив столичні об'єкти «Укрзалізниці»: суд виніс вирок російському агенту

У Києві підпалювача шаф «Укрзалізниці» визнано винним у диверсії та засуджено до 15 років позбавлення волі

Свої дії палії знімали на мобільний телефон, надіславши відео виконаної роботи замовнику, їх майже одразу затримали

У Києві суд виніс вирок ще одному російському агенту. Зловмисник за винагороду займався підпалами столичних об'єктів «Укрзалізниці». Про це повідомили в пресслужбі Служби безпеки України та Київської міської прокуратури, інформує «Главком».

«За доказовою базою Служби безпеки реальний термін ув’язнення отримав російський агент, якого СБУ викрила у березні 2025 року на підпалі сигнальної установки «Укрзалізниці» у Києві. Тоді співробітники Київського главку Служби безпеки та Національної поліції затримали зловмисника «по гарячих слідах», коли він разом зі спільником намагався втекти після підпалу на залізничній лінії», – йдеться в повідомленні.

Як встановило розслідування, зловмисником виявився завербований ворогом мешканець столиці, який нелегально підробляв оператором шахрайського кол-центру. До уваги російських спецслужбістів він потрапив, коли шукав додаткові заробітки у профільних Telegram-каналах. В обмін на обіцянку «швидких грошей» він погодився займатися підпалами об’єктів столичної філії «Укрзалізниці».

Згідно інструкції він мав знищити релейні шафи сигнальної установки, що регулює рух поїздів на магістральних лініях. У такий спосіб ворог сподівався порушити транспортну логістику вантажних перевезень. Для виконання ворожого завдання агент за гроші залучив свого знайомого – місцевого безробітного.

Разом вони придбали молоток, аби зламати дверцята електрощита, та за допомогою запалювальної суміші підпалили обладнання у нічний час доби. Під час обшуку в затриманих вилучено смартфони, одяг та засоби підпалу із доказами роботи на користь країни-агресора.

За матеріалами Служби безпеки агента визнано винним у вчинені диверсії. Матеріали справи щодо його спільника наразі розглядаються у суді.

«Дії підозрюваних було кваліфіковано як диверсія. Судом одному з обвинувачених призначено покарання у виді 15 років позбавлення волі з конфіскацією усього належного йому майна. Крім того, він має відшкодувати «Укрзалізниці» 269 тис. гривень збитків за знищену шафу», – уточнили у прокуратурі.

