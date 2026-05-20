Зробив подарунок співмешканці: у Києві затримано підозрюваного у крадіжці 73 тис. грн

Коли потерпілий спробував заблокувати рахунок через банківську установу, йому повідомили, що з картки вже знято майже 73 тис. грн кредитних коштів

У Деснянському районі столиці правоохоронці затримали 49-річного чоловіка, який викрав банківську картку у знайомого та витратив з неї майже 73 тис. грн кредитних коштів. Зловмисник скористався моментом під час спільного застілля, а викрадені гроші витратив на покупку мобільного телефона для своєї співмешканки. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу поліції Києва.

До правоохоронців звернувся 69-річний мешканець Лісового масиву, який виявив зникнення картки після ночівлі в компанії знайомих. Коли потерпілий спробував заблокувати рахунок через банківську установу, йому повідомили, що з картки вже знято майже 73 тис. грн кредитних коштів.

За допомогою фахівців кримінального аналізу оперативники Деснянського управління поліції встановили особу підозрюваного. Ним виявився мешканець столиці, який раніше вже відбував покарання за вчинення вбивства та злочини, пов'язані з незаконним обігом наркотиків. Слідство з'ясувало, що фігурант непомітно витягнув картку з гаманця пенсіонера, коли всі гості залишилися відпочивати після вживання алкогольних напоїв.

Слідчі територіального підрозділу за процесуального керівництва Деснянської окружної прокуратури повідомили затриманому про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України. Йому інкримінують викрадення офіційного документа з корисливих мотивів (ч. 1 ст. 357) та крадіжку, вчинену повторно в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 185).

На період проведення досудового розслідування суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. За скоєне фігуранту загрожує покарання до восьми років позбавлення волі.

Нагадаємо, у Києві затримано 30-річного чоловіка, який під час візиту до знайомого викрав альбом із цінною колекцією монет та макет пістолета. Інцидент стався у квартирі на вулиці Костянтинівській, де мешкає місцевий колекціонер. Коли господар відійшов в іншу кімнату, гість не проґавив момент і виніс альбом із рідкісними монетами, серед яких були справжні раритети – від античних до середньовічних екземплярів.

До слова, у Києві оголошено вирок 34-річному уродженцю Чернігівщини, який із застосуванням сльозогінного газу пограбував чоловіка. Наступні дев’ять років та один місяць свого життя він проведе у в'язниці.