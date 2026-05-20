Головна Київ Новини
search button user button menu button

Зробив подарунок співмешканці: у Києві затримано підозрюваного у крадіжці 73 тис. грн

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
Зробив подарунок співмешканці: у Києві затримано підозрюваного у крадіжці 73 тис. грн
За скоєну крадіжку підозрюваному загрожує до восьми років позбавлення волі
фото: Національна поліція України
Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google додати зараз

Коли потерпілий спробував заблокувати рахунок через банківську установу, йому повідомили, що з картки вже знято майже 73 тис. грн кредитних коштів

У Деснянському районі столиці правоохоронці затримали 49-річного чоловіка, який викрав банківську картку у знайомого та витратив з неї майже 73 тис. грн кредитних коштів. Зловмисник скористався моментом під час спільного застілля, а викрадені гроші витратив на покупку мобільного телефона для своєї співмешканки. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу поліції Києва.

До правоохоронців звернувся 69-річний мешканець Лісового масиву, який виявив зникнення картки після ночівлі в компанії знайомих. Коли потерпілий спробував заблокувати рахунок через банківську установу, йому повідомили, що з картки вже знято майже 73 тис. грн кредитних коштів.

За допомогою фахівців кримінального аналізу оперативники Деснянського управління поліції встановили особу підозрюваного. Ним виявився мешканець столиці, який раніше вже відбував покарання за вчинення вбивства та злочини, пов'язані з незаконним обігом наркотиків. Слідство з'ясувало, що фігурант непомітно витягнув картку з гаманця пенсіонера, коли всі гості залишилися відпочивати після вживання алкогольних напоїв.

Слідчі територіального підрозділу за процесуального керівництва Деснянської окружної прокуратури повідомили затриманому про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України. Йому інкримінують викрадення офіційного документа з корисливих мотивів (ч. 1 ст. 357) та крадіжку, вчинену повторно в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 185).

На період проведення досудового розслідування суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. За скоєне фігуранту загрожує покарання до восьми років позбавлення волі.

Нагадаємо, у Києві затримано 30-річного чоловіка, який під час візиту до знайомого викрав альбом із цінною колекцією монет та макет пістолета. Інцидент стався у квартирі на вулиці Костянтинівській, де мешкає місцевий колекціонер. Коли господар відійшов в іншу кімнату, гість не проґавив момент і виніс альбом із рідкісними монетами, серед яких були справжні раритети – від античних до середньовічних екземплярів.

До слова, у Києві оголошено вирок 34-річному уродженцю Чернігівщини, який із застосуванням сльозогінного газу пограбував чоловіка. Наступні дев’ять років та один місяць свого життя він проведе у в'язниці.

Теги: гроші телефон поліція кримінал Київ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Гроші, вилучені під час обшуку
$3 тис. за «послугу»: у Києві викрито схему незаконної легалізації іноземців
21 квiтня, 09:38
Олександр Будько з принцом Гаррі
Терен зустрівся з принцом Гаррі у Києві та поділився історією їхнього знайомства (фото)
24 квiтня, 12:54
ChatGPT став «скарбницею» доказів у кримінальних розслідуваннях США
ChatGPT став «скарбницею» доказів у кримінальних розслідуваннях США
3 травня, 07:59
Вартість біткоїна зросла більш ніж на 2% на тлі позитивної динаміки азійських фондових ринків
Біткоїн вперше з січня перевищив $80 тисяч
4 травня, 18:30
На ярмарках можна закупитися свіжими овочами, фруктами та м'ясом за помірними цінами
У Києві на вихідних 9-10 травня відбудуться продовольчі ярмарки (адреси)
9 травня, 07:02
Мер столиці додав, що у Києві кожен другий пасажир – це пільговик, який користується транспортом безоплатно
Коли подорожчає проїзд у Києві? Мер столиці розповів про підготовку нових розрахунків
6 травня, 16:46
Поліція шукає зловмисника
На Хмельниччині невідомий розстріляв поліцейських. В області введено план перехоплення
15 травня, 15:51
Склянка герметично закрита, зверху наліплена акцизна марка
Найбільша мережа супермаркетів України почала продавати горілку стаканами (фото)
9 травня, 21:06
Безпілотник Raybird від компанії Skyeton
Російська атака знищила київський офіс виробника дронів: заява компанії Skyeton
15 травня, 01:49

Новини

Система «шлагбаум»: працівники «Київпастрансу» поскаржилися Кличку на топменеджмент
Система «шлагбаум»: працівники «Київпастрансу» поскаржилися Кличку на топменеджмент
Зробив подарунок співмешканці: у Києві затримано підозрюваного у крадіжці 73 тис. грн
Зробив подарунок співмешканці: у Києві затримано підозрюваного у крадіжці 73 тис. грн
У Боярці розквітнув унікальний каштан: чим він особливий
У Боярці розквітнув унікальний каштан: чим він особливий
Мер Києва зустрівся з легендарним митцем і оконфузився
Мер Києва зустрівся з легендарним митцем і оконфузився
За $26 тис. лісами до Угорщини: у Києві затримано організаторів схеми для ухилянтів
За $26 тис. лісами до Угорщини: у Києві затримано організаторів схеми для ухилянтів
Зловмисник видурив у доньки загиблого військового 700 тис. грн: подробиці слідства (фото)
Зловмисник видурив у доньки загиблого військового 700 тис. грн: подробиці слідства (фото)

Новини

Ворожий удар про Прилуках: зросла кількість загиблих (фото)
Сьогодні, 12:30
Підлабузництво, згадки про війну та китайські прислів’я: перші деталі перемовин Путіна та Сі Цзіньпіна
Сьогодні, 09:54
В Україні дощі, град: погода на 20 травня 2026 року
Сьогодні, 05:59
Москва заявляє про український удар по РФ з території Латвії
Вчора, 12:08
Вільнюс створить мінні поля на кордоні з Росією – Міноборони Литви
Вчора, 08:20
Euroclear відмовився розморожувати активи Центробанку РФ попри рішення московського суду
Вчора, 07:59

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад закликала владу не допустити трудових мігрантів в Україну
Асоціація прифронтових міст та громад закликала владу не допустити трудових мігрантів в Україну
19 травня, 13:18
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua