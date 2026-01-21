Скандал у Білоцерківському ТЦК: Лубінець б'є на сполох через антисанітарію

Лубінець: Антисанітарія, відсутність нормальних спальних місць, елементарних умов для гігієни – усе це «умови», в яких тримають військовозобовʼязаних у Білоцерківському районному ТЦК та СП

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець звернувся до командування Сухопутних військ ЗСУ та Київської обласної військової адміністрації із закликом забезпечити належні умови утримання військовозобов’язаних у Білоцерківському районному територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на його допис у Facebook.

«Антисанітарія, відсутність нормальних спальних місць, елементарних умов для гігієни – усе це «умови», в яких тримають військовозобовʼязаних у Білоцерківському районному ТЦК та СП. Відео з цими відвертими порушеннями поширюють у соцмережах. Проте найбільший нонсенс у тому, що в ТЦК та СП був час, щоб виправити це до відвертого скандалу, який розколює країну навпіл і грає на руку ворогу», – наголосив Лубінець.

Дмитро Лубінець нагадав, що ще 4 грудня минулого року Офіс омбудсмана здійснив моніторинговий візит до цього ТЦК та СП, під час якого всі проблеми були офіційно зафіксовані. За його словами, тоді було чітко вказано на необхідність привести умови перебування військовозобов’язаних у відповідність до постанови Кабміну № 560 та директиви Генерального штабу. Він також підкреслив, що закон прямо зобов’язує ТЦК та СП у взаємодії з місцевими адміністраціями забезпечувати належні умови утримання.

«Це було півтора місяця тому. Час на виправлення був. Повноваження були. Результату – немає! Наразі я скерував листи – до командування Сухопутних військ ЗСУ та Київської ОВА. Вимагаю негайного та реального реагування. Конкретних рішень і відповідальності!», – підсумував Лубінець.

Нагадаємо, раніше голова уряду Юлія Свириденко заявила, що міністр оборони Михайло Федоров взяв в роботу ситуацію з територіальними центрами комплектування. За її словами, новому міністру оборони поставлено завдання підвищити мотивацію військових через запровадження контрактної служби та інших інструментів.