Скандал у мережі: влада Київщини засипала озеро заради короткого шляху до укриття

Користувачі обурюються через знищення водойми

У селищі Калинівка, що у Фастівському районі Київщини, посеред озера з’явилася насипна дорога. Вона буцімто має скоротити шлях до укриття. Про це повідомила Калинівська селищна рада.

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Відомо, що за насипом посеред водойми стоїть місцева влада.

Як прокоментували у Калинівській селищній раді, задача пішохідного проходу – скоротити шлях до укриття для жителів містечка, зокрема і для дітей – до навчального закладу. Таке рішення, на думку місцевої влади, дозволяє потрапити в укриття за дві хвилини пішого ходу, замість 10-15 хвилин, як було раніше. Цього, мовляв, вимагали жителі вказаного мікрорайону.

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Проте в коментарях до допису з рішенням розділити озеро навпіл задля нібито зручності жителів селища користувачі висловлюють обурення й виступають проти знищення водойми.

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Також у коментарях волонтерка Катерина Суханова закликала поліцію та прокуратуру звернути увагу на «перевищення повноважень Калинівської селищної ради».

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Водночас активістка Людмила Першин на своїй сторінці у Facebook висловила сумнів, що насипний міст є турботою про місцевих мешканців з боку влади. Вона також зазначила, що не здивується, якщо невдовзі цю дорогу заасфальтують.

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Тим часом у Калинівській селищній раді ніяк не реагують на незадоволення жителів і планують облаштувати пішохідно-велосипедну доріжку на місці нової дороги.

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Нагадаємо, що з 1 вересня 2023 року укриття, облаштовані у школах Києва, працюватимуть цілодобово. Водночас під час занять пріоритет у розміщенні в них під час повітряної тривоги надаватимуть саме дітям.

До слова, Кабінет міністрів доручить провести повторні перевірки стану укриттів по території України.