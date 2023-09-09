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Скандал у мережі: влада Київщини засипала озеро заради короткого шляху до укриття

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Скандал у мережі: влада Київщини засипала озеро заради короткого шляху до укриття
Насипний міст через озеро в Калинівці
фото: Facebook / Людмила Першин

Користувачі обурюються через знищення водойми

У селищі Калинівка, що у Фастівському районі Київщини, посеред озера з’явилася насипна дорога. Вона буцімто має скоротити шлях до укриття. Про це повідомила Калинівська селищна рада.

Відомо, що за насипом посеред водойми стоїть місцева влада.

Як прокоментували у Калинівській селищній раді, задача пішохідного проходу – скоротити шлях до укриття для жителів містечка, зокрема і для дітей – до навчального закладу. Таке рішення, на думку місцевої влади, дозволяє потрапити в укриття за дві хвилини пішого ходу, замість 10-15 хвилин, як було раніше. Цього, мовляв, вимагали жителі вказаного мікрорайону.

Проте в коментарях до допису з рішенням розділити озеро навпіл задля нібито зручності жителів селища користувачі висловлюють обурення й виступають проти знищення водойми.

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Також у коментарях волонтерка Катерина Суханова закликала поліцію та прокуратуру звернути увагу на «перевищення повноважень Калинівської селищної ради».

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Водночас активістка Людмила Першин на своїй сторінці у Facebook висловила сумнів, що насипний міст є турботою про місцевих мешканців з боку влади. Вона також зазначила, що не здивується, якщо невдовзі цю дорогу заасфальтують.

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фото: скриншот

Тим часом у Калинівській селищній раді ніяк не реагують на незадоволення жителів і планують облаштувати пішохідно-велосипедну доріжку на місці нової дороги.

Нагадаємо, що з 1 вересня 2023 року укриття, облаштовані у школах Києва, працюватимуть цілодобово. Водночас під час занять пріоритет у розміщенні в них під час повітряної тривоги надаватимуть саме дітям. 

До слова, Кабінет міністрів доручить провести повторні перевірки стану укриттів по території України. 

Теги: Київщина водойма укриття

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