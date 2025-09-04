Головна Київ Новини
search button user button menu button

Сказ у приватному зоопарку під Києвом: влада звернулася до відвідувачів

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
Сказ у приватному зоопарку під Києвом: влада звернулася до відвідувачів
Олень, який перебував в приватному міні зоопарку у селі Петропавлівська Борщагівка захворів у кінці серпня
фото з відкритих джерел

Особам, які відвідували вказаний приватний зоопарк, необхідно терміново звернутись до лікаря

У приватному міні зоопарку в с. Петропавлівська Борщагівка від сказу загинув олень. Відвідувачів просять терміново звернутися до лікаря. Про це повідомила Борщагівська сільська рада, інформує «Главком»

Повідомляється, що олень, який перебував в приватному міні зоопарку у селі Петропавлівська Борщагівка захворів у кінці серпня.

«Особам, які відвідували вказаний приватний зоопарк самі, чи з дітьми особливо в період починаючи із 16.08.2025 року до моменту загибелі оленя та мали контакт з тваринами мінізоопарку, при якому могли отримати подряпини,  покуси; чи ослинення тваринами, в цілях попередження захворювання на сказ, необхідно терміново звернутись до лікаря, який вирішить питання призначати вам щеплення проти сказу чи ні», – повідомили у Борщагівській сільській раді.

Сказ – це вірусне захворювання, яке вражає центральну нервову систему і має 100% летальність. Сказ може переносити будь-який ссавець.

Найчастіше людина заражається від укусу хворої собаки чи кота, які в свою чергу заражаються від диких тварин (особливо лисиць, яких після окупації дуже багато в населених пунктах району, де вони шукають їжу та заражають собак і котів).

Людей має насторожити поведінка тварин. Деякі з них поводять себе збуджено та агресивно, у них сильне слиновиділення. Інші навпаки виглядають ніби сором’язливими. Дикі тварини рухаються повільно, допускають до себе людей. Хворі тварини також можуть їсти неїстівні предмети, бігають без причини, у собак змінюється звук гавкання. Тварини бояться пити воду. Якщо вас вкусила, подряпала чи ослинила подібна тварина, або інша невідома, чи бродяча тварина промийте рану великою кількістю води з антисептиком чи милом протягом 10-15 хвилин та терміново зверніться до лікаря. Якщо лікар призначить вам вакцинацію від сказу, ні в якому разі не відмовляйтесь від неї і не порушуйте схему вакцинації.

Зараження людини може відбутися при укусі та ослиненні хворою твариною, коли вірус разом зі слиною тварини потрапляє в рану. Також у разі потрапляння слини на слизові оболонки очей, носа, рота, пошкоджені шкірні покриви.

Дуже небезпечні подряпини, нанесені кігтями, тварини часто лижуть лапи, тому на пазурах залишається певна кількість збудника інфекції, яка достатня для зараження.

Заразитися сказом можна і від зовні здорової тварини, тому що в ряді випадків сказ у тварин може протікати у безсимптомній формі (перші ознаки захворювання інколи проявляються через 3-6 тижнів після зараження).

Пам’ятайте! Сказ упродовж тисячоліть залишається невиліковним і смертельним захворюванням. Вакцинація – це єдиний засіб вберегти вас від захворювання на сказ та неминучої смерті від нього. 

Теги: Київщина сказ зоопарк

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Ворог атакував Київщину
Атака на Київщину: влада повідомила наслідки
8 серпня, 03:29
Фігурантів затримано на місці події під час вчинення злочину
Затримано завербованих РФ молодиків, які хотіли спалити будинок ветерана на Київщині
5 серпня, 14:30
Внаслідок аварії травми отримали водій двоколісного транспорту та його 15-річний пасажир
Підлітки на Київщині потрапили в аварію: на мопеді не розминулися з мікроавтобусом
17 серпня, 09:02
В ОВА зазначили, що важливо також дотримуватися інформаційної тиші
На Київщині лунають гучні вибухи
21 серпня, 09:59
Зловмиснику загрожує довічне увʼязнення
Наводив удари по військових обʼєктах у пʼятьох областях. СБУ затримала російського агента
27 серпня, 10:35
Росія обстріляла Білу Церкву
Ворог обстріляв Білу Церкву: є жертва та постраждалі (оновлено)
2 вересня, 05:52
За оцінкою експертів, незаконна рубка завдала державі збитків більше ніж 1,1 млн грн
На Київщині інженера «Лісів України» викрито на незаконній вирубці дерев
2 вересня, 09:55
53-річному чоловіку, який відкрив вогонь по батькові та сину, загрожує довічне увʼязнення
Смертельна стрілянина у Фастові: підозрюваному обрано запобіжний захід
2 вересня, 23:07
За попередніми даними поліції, 25-річна водійка мікроавтобуса Mercedes-Benz Sprinter, здійснюючи поворот ліворуч, не надала перевагу в русі мотоциклу Kawasaki
Смертельна ДТП у Білій Церкві: загинув 14-річний підліток на мотоциклі Kawasaki
Сьогодні, 12:34

Новини

Сказ у приватному зоопарку під Києвом: влада звернулася до відвідувачів
Сказ у приватному зоопарку під Києвом: влада звернулася до відвідувачів
Суд захистив статус пам’ятки для садиби Дмитрієва на Подолі
Суд захистив статус пам’ятки для садиби Дмитрієва на Подолі
Катування у Київському СІЗО: до суду скеровано шість обвинувальних актів
Катування у Київському СІЗО: до суду скеровано шість обвинувальних актів
Браконьєр наловив на майже 1,2 млн грн карасів та коропів на Київщині
Браконьєр наловив на майже 1,2 млн грн карасів та коропів на Київщині
Столичне підприємство постачало росіянам полімерну продукцію: прокуратура поклала край «бізнесу»
Столичне підприємство постачало росіянам полімерну продукцію: прокуратура поклала край «бізнесу»
Затримано диверсанта, який підпалив релейну шафу та авто ЗСУ в Голосіївському районі
Затримано диверсанта, який підпалив релейну шафу та авто ЗСУ в Голосіївському районі

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
285K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 4 вересня: ситуація на фронті
114K
Карта повітряних тривог України онлайн 4 вересня 2025
11K
Кримінальна відповідальність за СЗЧ повертається: Рада підтримала законопроєкт
5512
Голова Деснянської РДА опинився під загрозою звільнення після фізичного конфлікту з депутаткою
4796
Служба зайнятості назвала найбільш затребувані професії в Україні
4599
Капкан для втікачів за кордон. Скандальний законопроєкт у деталях

Новини

У Лісабоні зійшов з рейок туристичний фунікулер: є численні жертви та травмовані
Вчора, 23:31
В Україні мінлива хмарність, місцями дощитиме: погода на 3 вересня
Вчора, 06:02
Підозрюваному у вбивстві Андрія Парубія обрано запобіжний захід
2 вересня, 14:28
Окупанти атакували припортову інфраструктуру на Одещині
2 вересня, 03:36
МЗС прокоментувало результати саміту Шанхайської організації співробітництва
1 вересня, 17:23
День знань: привітання з 1 вересня у прозі, віршах та листівках
1 вересня, 05:55

Прес-релізи

«Дикий театр» запрошує ветеранів в «Школу світла»
«Дикий театр» запрошує ветеранів в «Школу світла»
3 вересня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua