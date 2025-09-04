Сказ у приватному зоопарку під Києвом: влада звернулася до відвідувачів

Олень, який перебував в приватному міні зоопарку у селі Петропавлівська Борщагівка захворів у кінці серпня

Особам, які відвідували вказаний приватний зоопарк, необхідно терміново звернутись до лікаря

У приватному міні зоопарку в с. Петропавлівська Борщагівка від сказу загинув олень. Відвідувачів просять терміново звернутися до лікаря. Про це повідомила Борщагівська сільська рада, інформує «Главком»

Повідомляється, що олень, який перебував в приватному міні зоопарку у селі Петропавлівська Борщагівка захворів у кінці серпня.

«Особам, які відвідували вказаний приватний зоопарк самі, чи з дітьми особливо в період починаючи із 16.08.2025 року до моменту загибелі оленя та мали контакт з тваринами мінізоопарку, при якому могли отримати подряпини, покуси; чи ослинення тваринами, в цілях попередження захворювання на сказ, необхідно терміново звернутись до лікаря, який вирішить питання призначати вам щеплення проти сказу чи ні», – повідомили у Борщагівській сільській раді.

Сказ – це вірусне захворювання, яке вражає центральну нервову систему і має 100% летальність. Сказ може переносити будь-який ссавець.

Найчастіше людина заражається від укусу хворої собаки чи кота, які в свою чергу заражаються від диких тварин (особливо лисиць, яких після окупації дуже багато в населених пунктах району, де вони шукають їжу та заражають собак і котів).

Людей має насторожити поведінка тварин. Деякі з них поводять себе збуджено та агресивно, у них сильне слиновиділення. Інші навпаки виглядають ніби сором’язливими. Дикі тварини рухаються повільно, допускають до себе людей. Хворі тварини також можуть їсти неїстівні предмети, бігають без причини, у собак змінюється звук гавкання. Тварини бояться пити воду. Якщо вас вкусила, подряпала чи ослинила подібна тварина, або інша невідома, чи бродяча тварина промийте рану великою кількістю води з антисептиком чи милом протягом 10-15 хвилин та терміново зверніться до лікаря. Якщо лікар призначить вам вакцинацію від сказу, ні в якому разі не відмовляйтесь від неї і не порушуйте схему вакцинації.

Зараження людини може відбутися при укусі та ослиненні хворою твариною, коли вірус разом зі слиною тварини потрапляє в рану. Також у разі потрапляння слини на слизові оболонки очей, носа, рота, пошкоджені шкірні покриви.

Дуже небезпечні подряпини, нанесені кігтями, тварини часто лижуть лапи, тому на пазурах залишається певна кількість збудника інфекції, яка достатня для зараження.

Заразитися сказом можна і від зовні здорової тварини, тому що в ряді випадків сказ у тварин може протікати у безсимптомній формі (перші ознаки захворювання інколи проявляються через 3-6 тижнів після зараження).

Пам’ятайте! Сказ упродовж тисячоліть залишається невиліковним і смертельним захворюванням. Вакцинація – це єдиний засіб вберегти вас від захворювання на сказ та неминучої смерті від нього.