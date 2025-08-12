Головна Країна Суспільство
Прикордонники затримали групу з 19 ухилянтів (відео)

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
Прикордонники затримали групу з 19 ухилянтів (відео)
19 ухилянтів намагались незаконно перетнути кордон
фото: ДПСУ

Прикордонникам довелось зробити декілька попереджувальних пострілів

Прикордонники Чопського загону затримали поблизу села Палло Ужгородського району 19 військовозобов'язаних чоловіків, які намагалися у незаконний спосіб перетнути українсько-словацький кордон. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДПСУ.

Військовослужбовці зафіксували наближення кількох груп невідомих до державної межі за допомогою камер відеоспостереження. Їхнє подальше пересування відстежували безпілотником.

На затримання невідомих вислали групу реагування від підрозділу та оперативних співробітників. Правопорушники не відреагували на вимогу прикордонного наряду зупинитися, тож військовослужбовцям довелося здійснити декілька попереджувальних пострілів вгору.

Чоловіків затримали поряд з кордоном. Спершу – 18 осіб з різних регіонів України. У ході подальших пошукових заходів прикордонники виявили ще одного правопорушника, який відійшов від решти на значну відстань.

«Затриманих доставили у прикордонний підрозділ. Після встановлення всіх обставин їх буде притягнуто до відповідальності за вчинення правопорушення, передбаченого ст.204-1 «Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України»», – йдеться у повідомленні.

Тривають заходи щодо встановлення осіб, причетних до організації незаконного переправлення групи через державний кордон.

Нагадаємо, прикордонники Могилів-Подільського загону затримали чоловіка, який вирішив перетнути кордон на параплані. 

До слова, на ділянці відділу «Красноїльськ», неподалік кордону співробітники Чернівецького прикордонного загону виявили чотирьох осіб.

Двоє хлопців 2009 та 2010 років народження, виступаючи в якості провідників, вели до кордону двох чоловіків, жителів Вінницької та Івано-Франківської областей. Останні, як з'ясувалося, за нелегальний похід до сусідньої країни заплатили по 5 тисяч євро.

Теги: прикордонники кордон Держприкордонслужба ухилянти

