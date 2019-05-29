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    Столична влада запевняє, що ніякого ТРЦ під пішохідним мостом не буде

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    <span>На фото проекту &laquo;мосту Кличка&raquo; можна побачити приміщення, які планують збудувати на землі під мостом</span> - Столична влада запевняє, що ніякого ТРЦ під пішохідним мостом не буде
    На фото проекту «мосту Кличка» можна побачити приміщення, які планують збудувати на землі під мостом

    У КМДА назвали чутками плани про будівництво під мостом

    Заступник голови Київської міської державної адміністрації Олександр Спасибко спростував чутки про можливе будівництво розважального центру під новим пішохідно-велосипедним мостом, що з’єднує парк «Володимирська гірка» з Аркою дружби народів. Про це він сказав у коментарі телеканалу «Київ».

    «Що стосується чуток із приводу будівництва разом із мостом торговельного центру. Зараз багато брудної інформації виливається в пресу, таке відчуття, що комусь це дуже потрібно. Але я хочу відповідально сказати, що ніякого ТРЦ на мосту чи під мостом не передбачено. Ми ніколи не розглядали навіть можливість такого будівництва», - заявив Спасибко.

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    Раніше ЗМІ повідомили, що п’ять земельних ділянок загальною площею 1,51 га по вул. Володимирський узвіз, 4, 6 та у Центральному парку культури та відпочинку, перебувають в оренді підприємств, пов’язаних з бізнесменом-забудовником Дмітрієм Буряком. На ділянці 0,61 га встановлено опори «мосту Кличка» - пішохідно-велосипедного мосту. Оренда цих 0,61 га під будівництво громадських будівель була поновлена «Будівельними технологіями» через суд у 2017 році. На деяких фотографіях проекту «мосту Кличка» можна побачити приміщення, які планують збудувати на цій землі.

    Нагадаємо, пішохідно-велосипедний мостовий перехід між парками «Хрещатий» та «Володимирська гірка» мер Києва Віталій Кличко відкрив 26 травня попри те, що він не введений в експлуатацію. Кошторисна вартість будівництва цього мосту наразі сягнула 419,96 млн грн.

    Крім того, будівництво супроводжується скандалом довкола проекту мостового переходу. Швейцарські архітектори, які були серед переможців конкурсу на проект вказаного мосту у 2013 році, заявили, що при будівництві переходу використовуються концепції їхнього проекту. Крім того, виявилося, що премію від КМДА вони досі так і не отримали. Зауважимо, що проект мосту КМДА через тендер замовила київській компанії «Проектні системи Лтд» Андрія Миргородського.

    Нагадаємо, у День Києва, 26 травня, на новому пішохідно-велосипедному мосту між аркою Дружби народів і парк «Володимирська гірка», який відкрили напередодні ввечері в подарунок киянам, тріснуло скло на одному з оглядових майданчиків. Всіх людей екстрено евакуювали з мосту.

    Мер Києва Віталій Кличко назвав основну версію пошкодження скла на підлозі пішохідного мосту. На його думку – це акт  вандалізму.

    Столична поліція розпочала кримінальне провадження за фактом пошкодження пішохідно-велосипедного мосту, який з’єднує арку Дружби народів з Володимирською гіркою

    27 травня пошкоджені елементи скляної підлоги нового пішохідного мосту у Києві - захисне скло-плівку - відновили.

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