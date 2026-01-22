Нічна пожежа на Діловій: з вогню врятовано дитину та трьох дорослих, є госпіталізовані
Щоб повністю загасити займання, пожежникам знадобилося три години
У Голосіївському районі столиці рятувальники ліквідували масштабну пожежу в житловому будинку та врятували чотирьох людей. Про це повідомили у Держслужбі з надзвичайних ситуацій Києва, інформує «Главком».
Повідомлення про загоряння в п'ятиповерхівці на вулиці Діловій надійшло до служби порятунку 21 січня о 22:13. Вогонь спалахнув у квартирі на першому поверсі та швидко розповсюдився на другий поверх будівлі.
Під час гасіння рятувальники евакуювали з верхніх поверхів чотирьох людей, серед них одну дитину. Двох постраждалих передали медикам.
Щоб повністю загасити займання, пожежникам знадобилося три години.
«О 01:14 пожежу ліквідовано на площі 60 кв. м. Загиблих немає. Причини встановлюють правоохоронці», – розповіли у ДСНС Києва.
Нагадаємо, у Дніпровському районі столиці рятувальники ліквідували пожежу, що виникла в закладі громадського харчування. Повідомлення про надзвичайну подію на проспекті Воскресенському надійшло до Служби порятунку ввечері 19 січня, о 18:04, вогонь охопив окремо розташовану будівлю ресторану.
У Солом'янському районі столиці 19 січня сталася пожежа у п'ятиповерховому житловому будинку. Рятувальники повідомили, що у ході гасіння пожежі з помешкання було врятовано одну людину. Ще трьох вогнеборці вивели на свіже повітря з сусідніх квартир.
