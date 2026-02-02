Мешканці лівого берега Києва та області отримали «Пакунки тепла»

«Пакунок тепла» містить базові речі, необхідні для проходження холодного періоду

Мешканці лівого берега Києва та низки громад Київської області отримали перші «Пакунки тепла». Про це повідомила прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко, пише «Главком».

Пакунки передаються насамперед маломобільним людям, одиноким пенсіонерам і громадянам у складних життєвих обставинах у районах, де ситуація з енергопостачанням залишається найскладнішою.

Перші 10 тис. «Пакунків тепла» вже отримали мешканці декількох районів столиці та Київщини, де ситуація з енергозабезпеченням є найскладнішою.

Йдеться, зокрема, про Дарницький, Деснянський та Дніпровський райони Києва, а також міста Бориспіль і Бровари.

«Пакунок тепла» містить базові речі, необхідні для проходження холодного періоду: засоби для обігріву, підтримання зв’язку та заряджання медичних пристроїв.

Раніше колишній міністр палива та енергетики Іван Плачков повідомив, що внаслідок масованих атак Росії пошкоджено щонайменше 80% енергетичної інфраструктури України. Тож, попри збереження цілісності енергосистеми, Україна перебуває у критичній ситуації через гострий дефіцит енергообладнання та фінансування для його відновлення.

До слова, в умовах підвищених ризиків для енергетичної інфраструктури України критично важливо бути готовим до планових, екстрених чи довготривалих відключень електроенергії, особливо в холодний період. «Главком» зібрав рекомендації, які допоможуть правильно підготувати свій дім, запастися необхідним і знати, як діяти, коли зникає світло, тепло і вода.