Мешканці лівого берега Києва та області отримали «Пакунки тепла»
Мешканці лівого берега Києва та низки громад Київської області отримали перші «Пакунки тепла». Про це повідомила прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко, пише «Главком».
Пакунки передаються насамперед маломобільним людям, одиноким пенсіонерам і громадянам у складних життєвих обставинах у районах, де ситуація з енергопостачанням залишається найскладнішою.
Перші 10 тис. «Пакунків тепла» вже отримали мешканці декількох районів столиці та Київщини, де ситуація з енергозабезпеченням є найскладнішою.
Йдеться, зокрема, про Дарницький, Деснянський та Дніпровський райони Києва, а також міста Бориспіль і Бровари.
«Пакунок тепла» містить базові речі, необхідні для проходження холодного періоду: засоби для обігріву, підтримання зв’язку та заряджання медичних пристроїв.
Раніше колишній міністр палива та енергетики Іван Плачков повідомив, що внаслідок масованих атак Росії пошкоджено щонайменше 80% енергетичної інфраструктури України. Тож, попри збереження цілісності енергосистеми, Україна перебуває у критичній ситуації через гострий дефіцит енергообладнання та фінансування для його відновлення.
До слова, в умовах підвищених ризиків для енергетичної інфраструктури України критично важливо бути готовим до планових, екстрених чи довготривалих відключень електроенергії, особливо в холодний період. «Главком» зібрав рекомендації, які допоможуть правильно підготувати свій дім, запастися необхідним і знати, як діяти, коли зникає світло, тепло і вода.
